Delegado presidencial de Coquimbo solicita más efectivos militares ante intensas lluvias en la región

El avance de las emergencias en distintos puntos de la Región de Coquimbo llevó a las autoridades a gestionar un refuerzo de la presencia militar. La solicitud busca aumentar la capacidad de respuesta frente a los efectos del sistema frontal en las provincias de Choapa, Limarí y Elqui.

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, explicó que los daños se han extendido por diferentes sectores, generando nuevas necesidades de apoyo operativo y logístico para atender a las comunidades afectadas.

“Ya hemos solicitado al Estado Mayor Conjunto poder tener más efectivos militares aquí en la región. Estamos esperando que ese contingente pueda llegar lo más pronto posible”, señaló la autoridad en conversación con 24 Horas.

Pino indicó que existe una coordinación permanente con el Ministerio del Interior y que la evolución de la emergencia está siendo monitoreada desde el comienzo de las precipitaciones.

Durante la mañana de este sábado también se desarrolló una reunión entre delegados presidenciales y representantes del gabinete desplegados en las regiones afectadas. En la instancia se revisaron las principales consecuencias del sistema frontal y las acciones necesarias para enfrentar la contingencia.

De acuerdo con el balance entregado por la autoridad regional, hasta el momento no se registran personas fallecidas en Coquimbo.

Sin embargo, el informe actualizado hasta las 07:00 horas de este sábado daba cuenta de 212 viviendas con daños menores y una casa completamente destruida debido a las condiciones meteorológicas.

Ante este escenario, se habilitaron albergues en casi todas las comunas de la región, con el objetivo de recibir a las personas y familias que debieron abandonar temporalmente sus hogares.

El delegado presidencial también valoró la respuesta de la comunidad y destacó el apoyo brindado por vecinos y familiares, quienes han recibido en sus viviendas a personas damnificadas por las lluvias y otras emergencias derivadas del sistema frontal.

PURANOTICIA