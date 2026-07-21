Delegado de Huasco reporta más de 21 mil aislados y confirma un fallecido por remoción de nieve

El delegado presidencial provincial de Huasco, Juan Donoso, entregó un balance de la emergencia que afecta a la región de Atacama, donde las intensas precipitaciones mantienen a más de 21 mil personas aisladas. Además, confirmó el fallecimiento de una persona producto de una remoción en masa de nieve.

En conversación con Cooperativa, la autoridad explicó que las lluvias continúan afectando a la zona y que las crecidas de ríos y quebradas siguen complicando la conectividad entre las distintas comunas.

"Nos encontramos con un nuevo pulso de precipitaciones y la verdad es que la lluvia no nos da tregua. Actualmente tenemos alrededor de 21.724 personas aisladas entre todas las comunas producto de las constantes crecidas y quebradas que se activan", indicó.

Respecto a la situación vial, Donoso informó que la Ruta 5 Norte permanece habilitada entre Vallenar y Copiapó. No obstante, advirtió que el tramo entre Vallenar y la Región de Coquimbo continúa con serios problemas de conectividad.

Entre Vallenar y la región de Coquimbo existen "varios cortes y socavones que se produjeron dada la última lluvia y no está con conexión todavía".

En relación con la víctima fatal, el delegado precisó que corresponde a una criancera de la localidad de Junta de Valeriano, en la comuna de Alto del Carmen, quien fue afectada por una remoción en masa de nieve.

"Esa persona se considera como presunta desgracia, lamentamos cualquier pérdida de vida humana. Se trató de llegar con toda la ayuda posible y maquinaria, todavía no es posible llegar", añadió.

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