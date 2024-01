Delegada Presidencial endurece el tono y hace llamado a "no sacar réditos políticos" ante desaparición de Anahí en Viña del Mar

Con un llamado a la prudencia y no sacar réditos políticos, la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, se refirió a la misteriosa desaparición de Anahí Espíndola Córdova, joven de 22 años de la cual se perdió todo rastro la noche del pasado jueves 4 de enero cuando salió del gimnasio al que asistía en Viña del Mar.

Mientras las labores de búsqueda y la investigación se sigue desarrollando, la representante del presidente Gabriel Boric en la región de Valparaíso abordó el bullado caso que ha estado en las primeras planas de todos los medios de comunicación, desde que se conoció el extravío de esta joven que se desplazó desde Recreo a la zona costera.

En primer lugar, González mencionó que "es una situación tremendamente dolorosa para la familia de Anahí y para toda la región de Valparaíso, y desde ahí es importante que se tenga la certeza de que todas nuestras instituciones, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, están haciendo todo lo posible para realizar las labores de búsqueda y encontrar a Anahí".

Luego, la Delegada Presidencial Regional de Valparaíso recordó que se trata "de una investigación secreta, por tanto, lo que mejor podemos hacer, tanto las autoridades como otras personas, es que si tenemos alguna información, entregarla a la PDI y esperar a que las instituciones hagan su trabajo".

Y luego, Sofía González, realizó un enfático llamado público "a la prudencia y a la responsabilidad, porque con este tipo de situaciones no se juega, con este tipo de situaciones no se sacan réditos políticos personales, porque estamos hablando de una joven de nuestra región y del dolor de una familia".

Finalmente expuso que "no entregaré mayores detalles respecto de la relación con la familia, sin embargo, mencionarles que estamos en coordinación con ellos y nos hemos puesto a disposición de colaborar en todo lo que sea necesario, entendiendo el proceso que están viviendo y que lo mejor es estar a disposición".

Cabe recordar que Anahí Espíndola salió del gimnasio Seven, ubicado en Recreo, a eso de las 23:00 para luego bajar por Agua Santa rumbo al plan, donde caminó por calle Von Schroeder. Fue en este lugar donde interactuó con una mujer adulta aún desconocida, con quien incluso intercambió un elemento. Tras ello, continuó su caminata en dirección al puente Casino donde, se presume, habría seguido hasta alguna playa. Esto, debido a que a eso de las 23:30 horas le envió una fotografía a su ex pareja, donde se le verían sus zapatillas mojadas. Tras eso, no se supo nada más de la joven.

