Decretan prisión preventiva para un adulto y la internación provisoria para un adolescente por crimen de estudiante de 17 años en Atacama

La Fiscalía de Atacama hizo público ante el Juzgado de Garantía de Copiapó los antecedentes reunidos en la etapa inicial de la investigación, luego del homicidio de un estudiante de 17 años ocurrido la tarde de este lunes en esta comuna.

Se decretó la prisión preventiva del adulto de 18 años y la internación provisoria del adolescente de 17, quienes están desescolarizados.

La audiencia fue asumida por el fiscal de la Unidad SAC de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya González, quien indicó en la audiencia que los hechos materia de esta causa ocurrieron en la intersección de los pasajes Chacritas con Travesía de esta ciudad, lugar cercano a un recinto educacional, sector al que llegó la víctima de este grave delito junto a otro estudiante del establecimiento al que asistían, comenzando una pelea a golpes de puños ante la presencia de varios testigos, todo ello debido a rencillas anteriores. Disputa que se extendió por algunos minutos, hasta que el joven fallecido logró derribar a su oponente.

“Fue en ese momento en que intervinieron los dos imputados que habían llegado al lugar de la pelea previo llamado de un tercero, amigo del estudiante que se enfrentó a la víctima. La investigación de la Fiscalía y del OS-9 pudo establecer que ambos imputados se concertaron para acudir armados con un arma blanca, siendo el detenido adulto el que actuó con ánimo criminal en la pelea atacando a la víctima con una estocada en el pecho”, dijo el fiscal.

En la audiencia, el persecutor relató el testimonio de otros jóvenes que estuvieron presentes en los hechos, quienes coincidieron en el relato respecto de la intervención de los detenidos quienes no eran compañeros de colegio de quienes participaron de la pelea que inició los fatales acontecimientos.

“La argumentación de la Fiscalía ante el Tribunal dice relación con que en este caso hubo un concierto previo de parte de los imputados, quienes sabían su motivación de acudir a la pelea dejando como consecuencia un daño irreparable en una familia y una amplia afectación en la comunidad escolar del recinto al que asistía la víctima”, dijo el fiscal.

Sebastián Coya agregó que la investigación que la Unidad SAC, el equipo ECOH y personal del OS-9 de Carabineros aún tienen diligencias vigentes, restando la toma de declaración a otras personas testigos del mortal ataque quienes se encuentran en estado de shock, además de pruebas científicas de evidencia levantada en el lugar del ataque. Con todo ello, la Fiscalía comunicó a los involucrados que se abrió una investigación en su contra como autores del delito de homicidio calificado. Accediendo el Juez de turno a la solicitud de la Fiscalía, quien decretó la prisión preventiva del detenido adulto y la internación provisoria del adolescente, quienes están desescolarizados.

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