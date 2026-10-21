Decretan prisión preventiva para el alcalde de Río Bueno tras ser formalizado por delitos de corrupción

El Juzgado de Garantía de Río Bueno decretó prisión preventiva para el alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, tras ser formalizado por delitos de corrupción relacionados con procesos de licitación municipal.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.

De acuerdo con la investigación, el jefe comunal habría recibido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos de empresarios y contratistas, a cambio de favorecerlos mediante actuaciones contrarias a sus deberes funcionarios.

La Fiscalía también detectó cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en la cuenta personal del alcalde, cuyo origen no ha sido identificado.

Durante la audiencia, el tribunal dio por acreditada la existencia del delito de cohecho agravado reiterado y lavado de activos atribuidos a la autoridad, quien habría recibido pagos de tres proveedores a cambio de favorecerlos en procesos de licitación municipal.

La fiscal María Consuelo Oliva expresó que "estamos muy conformes con la resolución del tribunal, por cuanto se acogieron nuestras peticiones en todo el sentido (…) Lo pedimos en el caso específico del imputado Luis Reyes porque se podían además obstacular diligencias de la investigación, lo cual fue acogido por el tribunal".

Por su parte, el abogado defensor del alcalde, Juan Enrique Urrutia, manifestó que "no compartimos en absoluto la resolución del Juez de Garantía. Por un lado, el juez dio la prescripción de cerca de un 80% de los hechos y, a su vez, no concedió ciertas solicitudes que hicimos respecto de prescripciones del delito. En ese sentido, no compartimos la resolución y ejerceremos todos los recursos que tenemos: un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valdivia y esperamos que sea acogido en esa instancia".

(Imagen: Municipalidad de Río Bueno)

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