Decretan prisión preventiva para dos bolivianos y un chileno detenidos por tráfico de drogas en Calama

El Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida de prisión preventiva para dos bolivianos y un chileno por el delito de tráfico de drogas.

Según los antecedentes de Fiscalía, la captura de los individuos se concretó por Carabineros del OS7 en el marco de una investigación que permitió detectar el ingreso al país de 140 kilos de marihuana, la cual sería entregada a distintos receptores de la ciudad de Calama para su posterior traslado a la zona central del país.

Con estos antecedentes, se instruyeron diversas diligencias que permitieron identificar a los destinarios de las sustancias, logrando la detención de dos bolivianos al interior de un domicilio de Calama y, simultáneamente, la captura de un chileno cuando se movilizaba en un vehículo.

Junto a la detención de los tres imputados, se incautaron celulares, un vehículo y otros elementos de interés para la investigación.

El Juzgado de Garantía de Calama dictó la máxima cautelar para los tres individuos y dispuso un plazo de investigación de 90 días.

