Decretan prisión preventiva para conductor sorprendido en Chungará con 738 kilos de carbonato de sodio rumbo a Bolivia

La Fiscalía de Arica formalizó a un imputado y obtuvo su prisión preventiva, luego de que fuera detenido en el complejo fronterizo de Chungará mientras transportaba cerca de una tonelada de precursores químicos con destino a Bolivia.

Las sustancias fueron detectadas durante inspecciones realizadas por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en el mencionado complejo fronterizo.

En este contexto, los funcionarios especializados de Aduanas inspeccionaron el camión conducido por el imputado, identificado con las iniciales E.P.V., y encontraron, al interior de las cajas laterales y de herramientas, un total de 30 sacos con productos químicos.

Los bultos contenían 738 kilos y 300 gramos de carbonato de sodio, además de 12 bidones con una sustancia que, hasta el momento, no ha sido identificada, cuyo peso alcanzaba los 289 kilos y 860 gramos.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el imputado no contaba con autorización para el transporte ni la exportación del químico controlado.

Las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Fiscalía de Frontera, en coordinación con personal especializado de la sección OS7 de Carabineros.

Finalmente, el conductor fue formalizado por el delito de tráfico por desvío de precursores químicos para la elaboración de drogas y quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

PURANOTICIA