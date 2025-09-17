Decretan prisión preventiva para cinco peruanos que ingresaron ketamina a Chile: dos son policías

El Juzgado de Garantía de Arica decretó prisión preventiva para cinco ciudadanos peruanos, entre ellos dos integrantes de la policía del vecino país, que ingresaron a Chile 11 kilos de ketamina a través del Complejo Fronterizo de Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota.

El fiscal jefe de Análisis Criminal de Arica, Rodrigo González Vega, detalló que este caso “se da en el contexto de un foco investigativo que hay respecto a organizaciones criminales que se dedican a la importación de droga desde el Perú hacia Chile”.

Lo anterior, específicamente, “a través de vehículos motorizados donde ocultan la droga. En este caso fueron 11 kilogramos de ketamina, que fueron detectados por la Policía de Investigaciones (PDI)”.

En el control de detención, que se realizó este miércoles los extranjeros fueron formalizados por tráfico ilícito de estupefacientes, y se fijó para cada uno de ellos la medida cautelar de prisión preventiva, además de un plazo de 100 días de investigación.

Gracias a la operación denominada “Ruta Oculta” -dirigida por la Fiscalía de Arica y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de la misma ciudad- se logró la detención de los imputados, quienes componían una agrupación criminal de narcotráfico.

La ketamina incautada equivalía a 46 mil 600 dosis, y estaba valorizada en 699 millones de pesos.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA