Decretan prisión preventiva para acusado de matar a su pareja tras no aceptar fin de relación en Valdivia

En prisión preventiva quedó Víctor Zamorano, sujeto de 43 años que confesó haber asesinado a su pareja en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos.

De acuerdo a los antecedentes del caso, el crimen ocurrió a eso de las 22:00 de este miércoles, al interior de un domicilio en calle René Schneider. Allí el acusado habría apuñalado a la mujer en el tórax después de negarse al término de su relación. Posteriormente, fue el mismo imputado quien llamó a Carabineros para informar el crimen.

La víctima fatal fue identificada como la médico veterinaria Cíndy Muñoz, de 36 años, madre de un hijo de 7 años de una relación anterior y que se presuntamente estaba en el lugar al momento del femicidio. El menor quedará a cargo de su padre biológico.

El fiscal de turno, Álvaro Pérez, indicó después de la formalización que "las conductas como la desplegada del imputado, esto no es no aceptar el término de una relación de pareja y en definitiva, intentar forzar a la víctima, no solo desde el punto de vista psicológico, sino también en el momento mismo del hecho, forzarla a desistir de su decisión de que él tenía que irse del domicilio, constituye ejercicio de violencia patriarcal".

Aunque la defensa pidió arresto domiciliario, el Juzgado de Garantía de Valdivia determinó la máxima cautelar debido a la pena asignada al delito de femicidio y también por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad. Se fijó un plazo de 180 días de investigación.

Entre los querellantes está la Delegación Presidencial de Los Ríos. La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Waleska Fehrmann, aseguró que desde su entidad "tomamos conocimiento del caso y nuestros profesionales, junto a la red de circuito intersectorial de femicidio, ya están en contacto con la familia para acompañarlos y apoyarlos en todo el proceso".

