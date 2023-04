Decretan prisión preventiva e internación provisoria para imputados por asesinato de conductor de Uber en Viña

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Martín Andrés Pailaqueo Molina y la internación provisoria del menor de edad M.A.T.F, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de robo con homicidio, ilícito perpetrado la noche del sábado 22 de abril en el sector de Glorias Navales de la Ciudad Jardín.

Según el ente persecutor, cerca 21:00 horas, la víctima –un chofer de la aplicación Uber- fue contactado por una mujer para realizar un viaje desde Villa Independencia a Glorias Navales, recogiendo a ambos imputados.

A llegar al sector, los imputados atacaron a la víctima enterrándole un cuchillo en diversas partes del cuerpo, para luego expulsarlo del vehículo al que la víctima se mantuvo colgando de una ventana por unos metros, para luego caer al pavimento y ser abandonado en el lugar mientras los imputados huían con el vehículo.

La víctima murió en el lugar debido a las diversas heridas cortopenetrantes.

En audiencia de formalización, el magistrado Daniel Zúñiga declaró legal la detención y acogió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, considerando que “el escenario procesal de ambos es bastante oscuro y por lo tanto las cautelares no son desproporcionadas en absoluto. Cualquier otra media cautelar –a mi juicio- no resguarda los fines del procedimiento, y que la libertad de los imputados efectivamente es un peligro para la sociedad atendido el actuar de estos, aún cuando no hubiese habido dolo de causar la muerte”, precisó.

Además, el tribunal fijó en 90 días el plazo de investigación.

(Imagen: @AgenciaQuinta)

