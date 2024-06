Decretan arresto domiciliario para exfiscal jefe de Puerto Natales imputado por cohecho y revelación de secreto

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional al ex fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Gonzalo Muñoz Pérez, imputado como autor de los delitos consumados de cohecho y revelación de secreto, cometidos en 2022. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

En la audiencia de formalización realizada este viernes, la magistrada Mónica Mancilla Barría no dio lugar a la petición de prisión preventiva solicitada por la fiscalía al considerar que no existen procesos pendientes contra el imputado, no concurren circunstancias agravantes y sí la atenuante de la irreprochable conducta anterior.

Según expuso la fiscalía, durante 2022, abusando de su cargo como fiscal jefe de Puerto Natales, Muñoz Pérez aceptó recibir un vehículo a cambio de ejecutar actos en favor de un tercero, consistentes en el cobro de un pagaré y, además, instar por la recuperación en dinero, de una retroexcavadora.

Asimismo, el expersecutor, con infracción a deberes de reserva y confidencialidad propios del cargo y función, el 5 de diciembre de 2022 envió a un blanco de interés investigativo un mensaje de Whatsapp con el texto: “Vale, pero mañana la tengo difícil porque hasta el jueves tengo los antinarcóticos de PUQ acá”, con lo cual divulgó información reservada sobre una investigación por el delito de drogas.

PURANOTICIA