Decomisan más de 3 kilos de cocaína avaluados en $62 millones y detienen a dos sujetos en Coyhaique

Carabineros del OS7 lograron la detención de dos sujetos en Coyhaique por los delitos de tráfico ilícito de drogas. Los efectivos incautaron más de 3 kilos de clorhidrato de cocaína avaluada en cerca de 62 millones de pesos, dos armas de fuego y munición.

Según indicó el prefecto de Carabineros de Aysén, coronel Juan Abarca Hernández, se trata de una exitosa diligencia investigativa que permitió detener a dos sujetos mayores de edad dedicados al tráfico de drogas, especialmente cocaína.

"Es un tremendo decomiso, un proceso investigativo que contó con varios de los instrumentos permitidos por la Ley 20.000 y por lo tanto, da cuenta del profesionalismo de los agentes antidroga del OS7. También $1.600.000 pesos en dinero efectivo, los celulares utilizados para la comisión del delito y la incautación de un vehículo utilizado en el mismo delito", detalló.

Por su parte, el fiscal de Coyhaique, Sebastián Vildósola, señaló que mediante diversas técnicas de investigación contempladas en la ley 20.000 de drogas, permitieron llegar hasta un domicilio donde se encontró una importante cantidad de droga, específicamente 3 kilos 99 gramos de clorhidrato de cocaína.

En cuanto al armamento incautado, la Fiscalía instruyó al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) el desarrollo de peritajes.

"Ambas armas, que corresponden a dos revólveres, uno calibre 32 y uno calibre 22, estaban aptas para el disparo y mantenían municiones en su nuez respectiva, todas también aptas para percutar. Respecto de si estas habrían sido utilizadas o no recientemente, no hay antecedentes de aquello hasta ahora”, explicó el fiscal Vildósola.

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