Declaran culpable al exalcalde de Renaico por delitos consumados de estupro reiterado, aborto y abuso sexual

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete declaró culpable al exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao Marilao, como autor de los delitos consumados de estupro reiterado, aborto y abuso sexual, ilícitos cometidos contra distintas víctimas.

La resolución fue adoptada tras el juicio oral y la lectura de sentencia se realizará el viernes 7 de agosto a las 14:00 horas.

En su veredicto, el tribunal condenó al exjefe comunal por los delitos de estupro reiterado, aborto y abuso sexual, mientras que además acogió la demanda civil presentada por la víctima del tercer delito, estableciendo la responsabilidad del condenado en el ámbito indemnizatorio.

La investigación contra la exautoridad incluyó las denuncias de siete mujeres, pero solo tres fueron incluidas en la acusación de la Fiscalía.

En el juicio, el Ministerio Público sostuvo que el exalcalde aprovechó su posición de poder para cometer los delitos, solicitando penas que, en conjunto, superan las seis décadas de presidio.

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