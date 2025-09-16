Declaran culpable a imputado por homicidio de inspector de la PDI durante operativo en Ercilla el 2021

Alejandro Andrés Liguen Venegas, único imputado por el crimen del inspector de la Policía de Investigaciones (PDI), Luis Morales Balcázar, ocurrido el 7 de enero de 2021 en la comunidad de Temucuicui, fue declarado culpable por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol.

Los jueces Francisco Boero, Karina Rubio, y Solange Sufán también condenaron al sujeto por los delitos de homicidio frustrado respecto a otro funcionario de la PDI y por receptación, todo en relación con los ataques ocurridos durante un masivo operativo policial en Ercilla, región de La Araucanía.

Así, la justicia fijó la audiencia de lectura de sentencia -donde se va a conocer la pena que deberá pagar el condenado- para el lunes 29 de este mes, a las 14 horas.

El fiscal Carlos Bustos, de la Fiscalía de Alta Complejidad, valoró el fallo, recalcando que fue una “investigación altamente compleja y tenía dificultades desde el comienzo”. Esto, “dado que no había testigos presenciales, no había autores confesos ni tampoco ninguna pista al inicio que nos diera cuenta de quién había participado”.

“Lo anterior trajo como consecuencia realizar una investigación extensa, con el análisis de todos los antecedentes que se fueron recabando y corroborando hasta llegar al día de la detención del imputado, con el arma homicida en su poder”, apuntó.

Finalmente, el persecutor ratificó que pedirán el “presidio perpetuo calificado” por el homicidio de Luis Morales. Esto, dijo, porque “es la pena más alta que mantiene la legislación respecto a este tipo de delitos”.

“Y, como señalé, es una pena alta y lo que implica esto es cárcel de por vida. Recién, de forma eventual, cumpliendo muchos requisitos, podría optar a algún beneficio recién a los 40 años de cumplimiento efectivo de condena”, afirmó.

“Con este tercer juicio cerramos los episodios ocurridos en 2020 y 2021 respecto de homicidios a funcionarios en acto de servicio, tanto de Carabineros como de Policía de Investigaciones. Valoramos que los tres casos que se mantuvieron hayan existido veredictos condenatorios y condenas respecto de los responsables, y esperamos con esto cerrar el ciclo respecto de todas esas investigaciones”, concluyó el fiscal.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA