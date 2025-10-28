Declaran Alerta Temprana Preventiva para nueve comunas de la región de La Araucanía por tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Senapred Araucanía declaró Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas para las comunas de Collipulli, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Villarrica, Pucón y Curarrehue.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región de La Araucanía:

Probables tormentas eléctricas en precordillera y cordillera de la región durante este miércoles.

En base a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas para las comunas de Collipulli, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Villarrica, Pucón y Curarrehue, la que estará vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

