Declaran Alerta Temprana Preventiva para 9 comunas de la región de La Araucanía por probables tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Collipulli, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Pucón, Villarrica y Curarrehue por tormentas eléctricas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se mantiene vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región de La Araucanía:

Alertamiento: Aviso A557

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas preferentemente durante la tarde noche con precipitaciones aisladas en precordillera y cordillera, desde este viernes y hasta el sábado.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Collipulli, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Pucón, Villarrica y Curarrehue por tormentas eléctricas, vigente desde este viernes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

El organismo recomendó a la población evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta.

PURANOTICIA