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Declaran Alerta Roja para las provincias de Limarí y Choapa por precipitaciones, nevadas, viento y peligro de remoción en masa

Declaran Alerta Roja para las provincias de Limarí y Choapa por precipitaciones, nevadas, viento y peligro de remoción en masa

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Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.

Declaran Alerta Roja para las provincias de Limarí y Choapa por precipitaciones, nevadas, viento y peligro de remoción en masa
Viernes 17 de julio de 2026 21:00
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La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las provincias de Limarí y Choapa.

Además, se mantiene vigente la Alerta Amarilla por evento meteorológico para la provincia de Elqui.

Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región de Coquimbo:

Alertamiento

Pronóstico

Inicio

Fin

Alarma AAA4

Precipitaciones intensas en la región.

17-07

19-07

Alerta AA90-8

Viento moderado a fuerte en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región.

17-07

19-07

Alerta AA91-1

Precipitaciones moderadas a fuertes en litoral, cordillera de la costa y precordillera y valles precordilleranos de la región.

16-07

19-07

Alerta AA92-3

Nevadas moderadas a fuertes con desarrollo de ventiscas en cordillera de la región.

17-07

19-07

Aviso A319-7

Viento normal a moderado en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región.

18-07

21-07

Aviso A322-4

Nevadas normales a moderadas en cordillera de la región.

15-07

19-07

Aviso A332-2

Probables tormentas eléctricas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región.

17-07

18-07

Asimismo, conforme a lo indicado en el Informe de Amenaza Meteorológica de la DMC, los montos de precipitaciones (mm), viento (km/h) e isoterma 0°C (m.s.n.m.) pronosticados para los próximos días en la región, son los siguientes:

Zona

Precipitaciones

Viernes 17

Sábado 18

Domingo 19

Litoral

30-40

30-40

30-40

Cordillera de la costa

35-45

35-45

35-45

Valles precordilleranos y precordillera

40-50

40-50

35-45

Cordillera

80-100cm

80-100cm

80-100cm

Isoterma 0°C

2.500

2.500

2.400

Cabe destacar, que los montos de precipitaciones de la tabla anterior contemplan el período entre las 08:00 horas del día indicado y las 08:00 horas del día siguiente.

Zona

Viento

Viernes 17

Sábado 18

Domingo 19

Litoral

25-40rachas60

25-40rachas60

25-40rachas60

Cordillera de la costa

25-40rachas 70

25-40

25-40rachas 70

Valles precordilleranos y precordillera

25-40rachas60

25-40rachas 50

Cordillera

40-60rachas90

40-60rachas90

40-60rachas 90

Adicionalmente, el Centro Meteorológico de la Armada de Chile emitió el Aviso N°32 por marejadas anormales para el sector de Huasco hasta Golfo de Penas y Archipiélago Juan Fernández,desde jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es Alta en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera; y Baja en cordillera.

(Imagen: Radio Comunicativa)

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