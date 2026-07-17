Declaran Alerta Roja para las provincias de Limarí y Choapa por precipitaciones, nevadas, viento y peligro de remoción en masa

Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las provincias de Limarí y Choapa.
Además, se mantiene vigente la Alerta Amarilla por evento meteorológico para la provincia de Elqui.
Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región de Coquimbo:
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Alertamiento
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Pronóstico
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Inicio
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Fin
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Alarma AAA4
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Precipitaciones intensas en la región.
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17-07
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19-07
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Alerta AA90-8
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Viento moderado a fuerte en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región.
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17-07
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19-07
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Alerta AA91-1
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Precipitaciones moderadas a fuertes en litoral, cordillera de la costa y precordillera y valles precordilleranos de la región.
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16-07
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19-07
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Alerta AA92-3
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Nevadas moderadas a fuertes con desarrollo de ventiscas en cordillera de la región.
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17-07
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19-07
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Aviso A319-7
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Viento normal a moderado en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región.
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18-07
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21-07
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Aviso A322-4
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Nevadas normales a moderadas en cordillera de la región.
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15-07
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19-07
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Aviso A332-2
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Probables tormentas eléctricas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región.
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17-07
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18-07
Asimismo, conforme a lo indicado en el Informe de Amenaza Meteorológica de la DMC, los montos de precipitaciones (mm), viento (km/h) e isoterma 0°C (m.s.n.m.) pronosticados para los próximos días en la región, son los siguientes:
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Zona
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Precipitaciones
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Viernes 17
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Sábado 18
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Domingo 19
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Litoral
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30-40
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30-40
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30-40
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Cordillera de la costa
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35-45
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35-45
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35-45
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Valles precordilleranos y precordillera
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40-50
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40-50
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35-45
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Cordillera
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80-100cm
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80-100cm
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80-100cm
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Isoterma 0°C
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2.500
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2.500
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2.400
Cabe destacar, que los montos de precipitaciones de la tabla anterior contemplan el período entre las 08:00 horas del día indicado y las 08:00 horas del día siguiente.
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Zona
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Viento
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Viernes 17
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Sábado 18
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Domingo 19
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Litoral
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25-40rachas60
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25-40rachas60
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25-40rachas60
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Cordillera de la costa
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25-40rachas 70
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25-40
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25-40rachas 70
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Valles precordilleranos y precordillera
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25-40rachas60
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25-40rachas 50
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Cordillera
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40-60rachas90
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40-60rachas90
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40-60rachas 90
Adicionalmente, el Centro Meteorológico de la Armada de Chile emitió el Aviso N°32 por marejadas anormales para el sector de Huasco hasta Golfo de Penas y Archipiélago Juan Fernández,desde jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es Alta en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera; y Baja en cordillera.
(Imagen: Radio Comunicativa)
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