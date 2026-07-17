Declaran Alerta Roja para las provincias de Limarí y Choapa por precipitaciones, nevadas, viento y peligro de remoción en masa

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las provincias de Limarí y Choapa.

Además, se mantiene vigente la Alerta Amarilla por evento meteorológico para la provincia de Elqui.

Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región de Coquimbo:

Alertamiento Pronóstico Inicio Fin Alarma AAA4 Precipitaciones intensas en la región. 17-07 19-07 Alerta AA90-8 Viento moderado a fuerte en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región. 17-07 19-07 Alerta AA91-1 Precipitaciones moderadas a fuertes en litoral, cordillera de la costa y precordillera y valles precordilleranos de la región. 16-07 19-07 Alerta AA92-3 Nevadas moderadas a fuertes con desarrollo de ventiscas en cordillera de la región. 17-07 19-07 Aviso A319-7 Viento normal a moderado en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región. 18-07 21-07 Aviso A322-4 Nevadas normales a moderadas en cordillera de la región. 15-07 19-07 Aviso A332-2 Probables tormentas eléctricas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región. 17-07 18-07

Asimismo, conforme a lo indicado en el Informe de Amenaza Meteorológica de la DMC, los montos de precipitaciones (mm), viento (km/h) e isoterma 0°C (m.s.n.m.) pronosticados para los próximos días en la región, son los siguientes:

Zona Precipitaciones Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 Litoral 30-40 30-40 30-40 Cordillera de la costa 35-45 35-45 35-45 Valles precordilleranos y precordillera 40-50 40-50 35-45 Cordillera 80-100cm 80-100cm 80-100cm Isoterma 0°C 2.500 2.500 2.400

Cabe destacar, que los montos de precipitaciones de la tabla anterior contemplan el período entre las 08:00 horas del día indicado y las 08:00 horas del día siguiente.

Zona Viento Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 Litoral 25-40rachas60 25-40rachas60 25-40rachas60 Cordillera de la costa 25-40rachas 70 25-40 25-40rachas 70 Valles precordilleranos y precordillera 25-40rachas60 25-40rachas 50 Cordillera 40-60rachas90 40-60rachas90 40-60rachas 90

Adicionalmente, el Centro Meteorológico de la Armada de Chile emitió el Aviso N°32 por marejadas anormales para el sector de Huasco hasta Golfo de Penas y Archipiélago Juan Fernández,desde jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es Alta en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera; y Baja en cordillera.

(Imagen: Radio Comunicativa)

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