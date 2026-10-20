Declaran Alerta Roja para la comuna de Arauco por remoción en masa y ordenan evacuar a más de 150 familias

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja por remoción en masa para la comuna de Arauco.

Autoridades ordenaron evacuar a más de 150 familias debido al gigantesco socavón que amenaza a un conjunto habitacional en la Villa El Mirador.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional del Senapred Biobío, y en base a los antecedentes técnicos proporcionados por Sernageomin y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante los próximos días se esperan precipitaciones normales a moderadas en la comuna de Arauco, lo que constituye una condición de alta exposición y vulnerabilidad de la comunidad del sector de Villa El Mirador ante remociones en masa.

Cabe mencionar, que dicha condición se ve intensificada debido a la existencia del actual proceso de remoción en masa en la zona, cuyas condiciones podrían verse agravadas con el pronóstico meteorológico.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Biobío, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Roja por remoción en masa para la comuna de Arauco, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

El organismo indicó que con la declaración de esta Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

(Imagen referencial: Municiaplidad Codegua)

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