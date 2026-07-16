Declaran alerta amarilla en Cauquenes y Parral por crecida del río Perquilauquén

El aumento del caudal del río Perquilauquén llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a declarar este jueves Alerta Amarilla para las comunas de Cauquenes y Parral, en la Región del Maule.

La decisión fue adoptada luego de que la estación hidrométrica "Río Perquilauquén en Quella", monitoreada por la Dirección General de Aguas (DGA), registrara un incremento del caudal que alcanzó el umbral correspondiente a esta categoría de alerta.

De acuerdo con Senapred, esta condición representa un mayor riesgo para las personas que habitan en sectores cercanos al curso de agua, por lo que se determinó reforzar las medidas preventivas en ambas comunas.

La alerta fue decretada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule y se mantendrá vigente mientras las condiciones hidrológicas así lo ameriten.

Con la activación de la Alerta Amarilla, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) iniciará el alistamiento progresivo de sus recursos, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta frente a una eventual emergencia.

La medida busca disponer oportunamente de personal y equipamiento para enfrentar posibles consecuencias derivadas de la crecida del río, reduciendo los riesgos para la población, sus bienes y el entorno mientras continúa el monitoreo permanente de la situación.

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