Declaran admisible recurso de amparo para revertir libertad condicional de agresor de Nabila Rifo

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) informó que el recurso presentado en favor de Nabila Rifo, que busca revertir la libertad condicional a Mauricio Ortega, fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Aysén.

“Valoramos que se haya declarado admisible el recurso de amparo presentado por este Servicio en favor de la víctima, el cual busca revertir la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la región, y lograr el reingreso de Mauricio Ortega al recinto penitenciario”, indicó el escrito.

Y agrega que “reiteramos que desde el Servicio estamos tomando todas las medidas para resguardar la seguridad y protección de la víctima mientras este proceso sigue su curso. Reafirmamos nuestro compromiso con ella y con todas las mujeres que viven violencia de género”.

Esta acción forma parte de las medidas anunciadas por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien había mencionado que presentarían dos acciones judiciales ante la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que concedió la solicitud de Ortega.

Los hechos por los que Ortega está cumpliendo condena ocurrieron en mayo de 2016 cuando la mujer fue golpeada por su entonces pareja y padre de dos de sus cuatro hijos. Producto de la agresión, la víctima perdió ambos ojos.

