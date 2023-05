De monopolio a graves irregularidades: las denuncias que tienen a productora del Festival de Viña del Mar en el ojo del huracán

Serios cuestionamientos debió enfrentar la última versión (2023) del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ya sea por las demoras existentes en revelar la parrilla de artistas, el criticado nivel de los mismos, la baja a última hora de un par de números, la ausencia de la tradicional Gala y otros problemas revelados incluso ya durante la misma realización del principal certamen artístico y cultural del país.

Bajo este contexto, un reportaje del medio digital Interferencia aborda parte de las controversias vividas en Viña 2023, centrando el foco de su información en diversas denuncias efectuadas por productores de entretención, quienes –bajo la reserva de sus identidades– se refirieron al rol ejercido por la productora Bizarro en la realización del criticado evento de este verano en el anfiteatro de la Quinta Vergara.

EL TERCERO EN DISCORDIA

Cabe recordar que el contrato de concesión fue adjudicado en abril de 2018 por el Municipio de Viña del Mar a la unión temporal de Televisión Nacional (TVN) y Canal 13, quienes tendrían a su cargo la transmisión del certamen entre los años 2019 y 2022. Sin embargo, la propagación de la pandemia del Covid-19 obligó a suspender dos ediciones, por lo que el vínculo se extendió dos años más, vale decir para 2023 y 2024.

No obstante, ahí entraría una tercera parte en discordia: la productora Bizarro, empresa que pertenece al ex integrante de Aleste, Alfredo Alonso; y a Peter Hiller, dueño de una conocida ticketera, quienes además tienen a su haber la concesión del Movistar Arena, recinto con capacidad para 15 mil espectadores ubicado en Santiago.

Dicha firma tendría desde 2019 la exclusividad para producir el Festival de Viña; esto, luego que Chilevisión gastara cerca de 12 millones de dólares el 2018 en la producción del evento, motivo por el cual se decidió entregar todo este trabajo a la empresa de Alonso y Hiller, quienes prometieron bajar los costos a US$ 9 millones. He ahí –apuntan en el artículo periodístico– el origen de la devaluación de la marca Festival.

Los desencuentros entre los productores de eventos con Bizarro son de larga data, pues afirman que en 2013, cuando obtuvieron la concesión del Movistar Arena, la firma adoptó la medida de trabajar sólo con la ticketera de su propiedad para eventos en dicho recinto, cuestión que generó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica. En ese contexto, uno de los productores expresó en el reportaje que "el descaro de Bizarro" incluyó desde este año una cláusula que indicaba que cada artista que pisaba la Quinta Vergara quedaba representado por ellos por todo el año.

Supuestamente Bizarro lo habría reconocido señalando que "es la forma en que nos cuadra el negocio, porque Viña no alcanza a costear el presupuesto del artista", agregando que por eso es frecuente que los artistas que pisan la Quinta Vergara también realizan una presentación en el Movistar Arena, como fue el caso de la estadounidense Christina Aguilera, quien agendó dos shows paralelos en Santiago.

Otra de las fuentes –sin nombre– del reportaje afirmó que la intención de Bizarro es participar en la licitación del Festival de Viña del Mar que se realizará en marzo del 2024, aunque no bajo el alero de algún canal de televisión, sino que como protagonistas exclusivos. Por ello sostiene que es justamente a ellos a quienes les convienen las controversias registradas en Viña 2023, pues la devaluación del certamen les permitiría "cambiar las reglas del juego y bajar la oferta de la próxima licitación".

EJECUTIVOS EN LA MIRA

Supuestos ejecutivos de TVN y Canal 13 aseguraron en el artículo periodístico que el Festival de Viña del Mar es un "dolor de cabeza", pues no genera utilidades financieras, excepto ganancias en imagen, motivo por el cual decidieron mantener el acuerdo firmado el 2018 por Chilevisión para cederle la producción a Bizarro.

El reportaje también da cuenta de presuntas irregularidades que datan incluso de antes que la concesión fuera de TVN y Canal 13, y que apuntaban a "sobreprecios por artistas" y "negociaciones para ganar un cupo en la competencia". Frente a ello, exponen que el denominador común serían los productores del Festival, hoy ejecutivos de TVN, quienes se han "repetido el plato" desde 2012 a la fecha.

En este punto se individualiza a dos personas: Eduardo Cabezas y Catalina Yudín, trabajadores de TVN que estarían por años detrás del Festival de Viña del Mar. Del primero, se informó que fue reincorporado como gerente de producción a la estación estatal, tras el fracaso con una productora que tenía junto a Martín Cárcamo, justamente animador del certamen hasta este 2023. De la segunda, en tanto, se dijo que fue nombrada como productora ejecutiva del evento musical, además de ser indicada como la principal gestora del acuerdo donde CHV le entregó la producción a Bizarro. A ambos, además, se les encomendó "limpiar" y "transparentar" la gestión del Festival.

La información de Interferencia explica que ninguna de las fuentes consultadas quiso revelar su identidad por miedo a represalias, pues "ellos aún tienen cargos importantes y pueden definir el trabajo de la gente de televisión muy rápidamente. Por eso nadie quiere enfrentarlos. Pero es necesario que se investiguen los últimos 20 años de Viña para saber quién robó y quién no".

GRAVES DENUNCIAS

Uno de los productores consultados indicó que ofreció a Lionel Richie para el Festival de Viña 2018, pero que su propuesta fue rechazada porque "no calentaba a nadie". No obstante, aseguró que "para mi sorpresa, al año siguiente lo llevaron por el triple del valor que yo había pedido. Por supuesto la gestión no la hice yo". Resulta curiosa esta afirmación, pues el cantautor estadounidense estuvo en la Quinta Vergara el 2016.

Otro encargado de producir eventos –también sin identificar– relató que el año 2018 le pidieron una cotización por el doble del valor de su artista, pues aseguró que el costo extra "era para ellos". También dijo que fue éste uno de los factores por el cual deciden entregarle la producción del Festival de Viña de Mar a una sola productora, en este caso a Bizarro. "Nuestro trabajo se basa en las confianzas y la producción del Festival rompió todo eso con su aprovechamiento", agregó.

De igual forma, otro entrevistado en off sostuvo que "Viña hipotecó su alma al mejor postor y lo hizo sin pensar en las consecuencias", agregando que "el monopolio de Bizarro nos ha perjudicado. Ellos manejan la agenda del año y como si fuera poco, además, nos quitan a los artistas". Finalmente, otra fuente concluye señalando que los involucrados en estas presuntas irregularidades "son gerentes y no mandos medios. Gerentes con toda la potestad de hacer y deshacer a destajo".

"HECHOS FALSOS Y NO CHEQUEADOS"

Tras el revuelo causado por el reportaje, desde la productora salieron al paso de lo denunciado a través de un documento amparado en su derecho a réplica.

Uno de los cuatro puntos redactados por la empresa señala que "durante la preparación de la supuesta investigación, Bizarro invitó a la autora del texto a visitar nuestras dependencias, para reunirnos y compartirle documentos verdaderos, negándose ella por falta de tiempo, lo que es inexplicable".

Además, exponen que la publicación "carece de información fidedigna" y que afirma "hechos que no son verdaderos". Es más –y tal como se indicó varias veces en esta nota–el reportaje "carece de fuentes responsables identificadas que, entendemos, se trataría de partícipes del mercado de los espectáculos masivos".

"Llama la atención que un medio de comunicación periodístico dedique su quehacer a publicar hechos falsos, no chequeados y altamente subjetivos. Por ejemplo, se señala que “el artista que se presenta en Viña queda representado por ellos (Bizarro) durante todo el año”, en circunstancias que le consta al mercado que ello no es así y es además de fácil comprobación", añadieron en el texto firmado por Alfredo Alonso, director de entretenimiento de Bizarro Live Entertainment.

Finalmente expusieron que "nos parece que la labor periodística debiera cumplir con estándares mínimos de objetividad y verificación, que evite todo daño injustificado a la reputación de compañías como la nuestra, que sólo persigue realizar sus actividades de manera variada y competitiva". Interferencia respondió al respecto indicando que la periodista a cargo del reportaje tuvo una conversación vía zoom con uno de los ejecutivos de Bizarro y que la productora "contó con tiempo y espacio" para entregar sus descargos en la cita digital y que se les dio tiempo adicional para que remitieran nuevos descargos antes de publicar el reportaje, cuestión que no ocurrió.

ACCIONES EN CURSO

Las graves denuncias contenidas en el reportaje fueron tomadas por el diputado Andrés Celis, quien recurrió a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), por medio de un oficio de fiscalización, para poder dilucidar el rol que tendría Bizarro en la concesión entregada por el Municipio de Viña del Mar a la unión temporal de TVN y Canal 13, además de poder determinar si existe algún contrato de exclusividad, entre otros.

El parlamentario RN manifestó que la acusación "es sumamente grave porque podría producir un daño patrimonial tremendo al valor del Festival, lo que sin duda afectaría el certamen en los próximos años", agregando que "no podemos permitir la existencia de monopolios o prácticas irregulares en el Festival más grande de nuestro país y, por lo mismo, presenté una serie de oficios de fiscalización, donde destaca la Fiscalía Nacional Económica, la Contraloría, el Consejo para la Transparencia y el SII".

Por su parte, el concejal Sandro Puebla, miembro de la Comisión Organizadora del Festival, señaló a Puranoticia.cl que lo revelado en el artículo "me parece sumamente grave, creo que es un tema que se debe investigar, ya que podría haber estado afectando la seriedad y el nivel de lo que es nuestro Festival".

Además, planteó que espera que durante la próxima reunión de la Comisión Organizadora del certamen musical, a efectuarse este lunes 22 de mayo, "pediré que se nos explique en detalle qué esta pasando y ver qué medidas se están implementando para evitar que ocurran cosas como esas".

En tanto, el concejal René Lues expuso que "la última versión, la peor de la que tengo memoria, fue tan desmejorada y desprolija en todos los niveles, que desvalorizó seriamente la marca Festival, lo que espero podamos los concejales revertir en las bases para la licitación de los años 2025-2028. Por lo mismo, me resisto a que una productora, mucho menos Bizarro, se haga concesionaria directa del Festival, pues nos arriesgaríamos a perder definitivamente lo que nos queda de historia, valor y patrimonio del Festival de la Canción de Viña del Mar".

