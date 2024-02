DC presentó sus dos cartas al Concejo de Valparaíso y definió a eventuales contendores de Sharp: en Viña apoyarán a Ripamonti

En la bajada regional de la Democracia Cristiana (DC) en Valparaíso trabajan a toda máquina para elaborar sus listados de candidatos con miras a las elecciones que tendrán lugar el domingo 27 de octubre en todo el territorio nacional y donde los chilenos deberán elegir gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

Es así como ya se conoció que la falange llevará dos candidatos con miras al Consejo Regional (Core) de Valparaíso, siendo estos el ex core Manuel Tobar; y el ex director del Sence, Esteban Vega; quienes buscarán posicionar nuevamente al partido en este importante órgano colegiado donde alguna vez tuvieron varios representantes.

Pero esta no es la única definición que tiene la tienda de centro, pues también ya se dieron a conocer los dos nombres que buscarán quedarse con los puestos que entrega el Concejo Municipal de Valparaíso: se trata de Gisela Gómez y Manuel Robledo. Cabe hacer presente que la Ciudad Puerto elige a 10 ediles para este órgano comunal.

Así lo destacó el presidente regional de la DC en Valparaíso, el core Roy Crichton, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que "estamos presentando a nuestro mejor elenco en la comuna" y que "es un orgullo el elenco de concejales que tenemos, porque encarnan el humanismo cristiano y nos vamos a jugar por ellos".

Acerca de los candidatos a la Alcaldía de Valparaíso, hay dos nombres que están inscritos y presentados ante la estructura nacional del partido para que los presente en el marco del pacto por omisión que tiene el oficialismo: se trata de Guillermo de la Maza, ex director regional de la Onemi en Valparaíso; y de Aldo Cornejo, ex alcalde porteño entre 2004 y 2008, y ex Diputado de la República en los periodos 1992-2002 y 2010-2018.

"Son las dos cartas que hemos puesto a disposición de la estructura nacional del partido y esperamos que uno de los dos sea el candidato. Los dos merecen todo nuestro respeto. Es lo mejor de lo mejor que tenemos en Valparaíso, así que el desafío lo tienen ahora los procesos de negociación que van a tener las estructuras nacionales de todos los partidos que forman el pacto por omisión", dijo Crichton.

Pero, ¿qué pasa con Viña del Mar? Si bien, los avances son evidentes en Valparaíso, lo cierto es que en la Ciudad Jardín están algo más atrasados, aunque hasta el momento lo único concreto es que el actual concejal René Lues será sí o sí uno de sus abanderados. En ese sentido, el titular de la DC regional afirmó en diálogo con Puranoticia.cl que en las próximas horas se inscribirán unas cuatro o cinco cartas.

"En Viña del Mar el liderazgo claramente lo encabeza René Lues, que es nuestro concejal y primera autoridad comunal. También vamos a presentar un elenco de concejales. Esperamos que se inscriban y esperamos tener un resultado bastante sustantivo en la comuna. Es una comuna que elige 10, entonces esperamos tener más candidatos y en las próximas horas se van a inscribir más candidatos", sostuvo.

Finalmente, el core Crichton confirmó que producto del pacto por omisión al que se ha suscrito la Democracia Cristiana con el resto de las fuerzas del oficialismo, lo más seguro es que la tienda que lidera en la región de Valparaíso apoyará a la alcaldesa Macarena Ripamonti en su camino a la reelección en el Municipio viñamarino.

PURANOTICIA