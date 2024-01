Daniel Andrade, desde la cárcel de Antofagasta: "Esta injusticia no quedará acá”

El ex representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, rompió el silencio desde la cárcel de Antofagasta, donde se encuentra en prisión preventiva por la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los millonarios contratos de transferencia entre dicha entidad y el Serviu de Antofagasta.

“Les escribo en circunstancias que jamás pensé vivir en la vida, desde la cárcel de Antofagasta, en el módulo 90, en la celda 10”. De esta forma comienza la declaración de Andrade hecha a través de Instagram e inmediatamente agradece el apoyo recibido durante su cautiverio: “Sus palabras son un bálsamo en esta prisión política, son mi mayor luz y esperanza entre estas celdas y murallas”.

Además, relata que se encuentra bien, afirmando que fue bien recibido por los otros reclusos del módulo en que se encuentra: “No estoy pasando frío y no me quejo del rancho y la comida”.

“Aquí las cosas sencillas son valiosas. Al interior del recinto hay un gimnasio artesanal construido con botellas, con lo que puedo hacer rutinas para recuperar mi rodilla y mantener el cuerpo sano y la mente lúcida”. Y también detalla que pudo ingresar algunos libros para “mantener la mente limpia”.

En la declaración, Daniel Andrade calificó su situación actual como “una injusticia” y que “no quedará acá. La impotencia, la rabia y la traición, serán movilizadoras”.

“Me han quitado muchas cosas, pero mi voluntad de lucha sigue viva, este fuego que siempre me ha movilizado aún sigue prendido y se alimenta de sus cariños, de sus cartas, de mi propia historia y de las injusticias que ocurren a mi alrededor y que hoy me tocó vivir a mí”, concluyó.

