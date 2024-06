Damnificados del megaincendio y fin del Estado de Excepción: “Necesitamos seguridad”

Cuatro meses han pasado desde la tragedia que quitó 137 vidas en Viña del Mar y Quilpué, y destruyó casas y sueños de familias enteras. Luego de tres renovaciones del Estado de Excepción inicial, que buscaba proteger mediante las Fuerzas Armadas, los lugares afectados por los incendios, el sábado 1 de junio terminó y el personal de Fuerzas Armadas se retiró de los barrios.

A propósito de esto, y del temor que la comunidad viñamarina siente por delitos que puedan ocurrir en sus sectores una vez terminada esta medida, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, llamó al Gobierno a restablecer el Estado de Excepción y a escuchar a la comunidad: “Necesitamos de manera imperativa que el trabajo en conjunto con la Armada, con Carabineros y el Municipio continúe para mantener la seguridad de los sectores siniestrados (...) “es imperativo que el Gobierno escuche a nuestros vecinos y que brinde seguridad y tranquilidad”.

A este llamado se sumó el senador Francisco Chahuán y la diputada Carolina Marzán. Pero los propios vecinos de las localidades afectadas decidieron alzar la voz y pedir ellos una solución, pues pese a que se prometió refuerzos policiales, no han visto nada de aquello.

Manuel Silva, vocero de la agrupación de Damnificados de Viña del Mar y Quilpué, dijo que “es importante mantener el estado de excepción y ojalá hasta que todas las familias hayan reconstruido sus hogares. La presencia de nuestros militares y el apoyo de carabineros ha sido esencial desde el día 1 para protección de los civiles y no solamente de aquellos que sufrimos por los ya reconocidos incendios intencionados sufridos el 2 y 3 de febrero. Sino también por las cientos de familias que gracias a dios no perdieron sus hogares”.

Enfatizó en que “el Estado de Excepción se debe prorrogar ya que ha permitido de alguna manera seguridad ante el robo de los inescrupulosos que sin consciencia roban a sus propios vecinos. Hoy a 4 meses de ocurridos estos atentados incendiarios aún habemos quienes no hemos terminado las casas y hay en ellas materiales, herramientas y todo lo que usamos para la auto reconstrucción”.

Como damnificados -indicó- “no nos sentimos en lo absoluto seguros y no contar con el apoyo del Ejército de Chile y la presencia de Carabineros nos hace sentir aún peor. Que la alcaldesa Valeria Melipillan diga que no es necesario el Estado de Excepción en nuestra comuna, lo cierto que ya ni nos asombra. La figura de la alcaldesa está sólo para saludar a la bandera y corroborar una vez más que no aprendió nada en este tiempo a raíz de su gestión. En resumen la alcaldesa Valeria Melipillan no tiene ningún tipo de relevancia para nosotros en cuanto a apoyo y gestión se refiere. Y como ha sido la tónica no hay razón y menos justificación para levantar el estado de excepción”.





“NO HAN LLEGADO REFUERZOS”

Felipe González, directivo del Club Deportivo Villa Independencia y organizador de ayudas en su comunidad, también manifestó su preocupación y la de sus vecinos por el fin del Estado de Excepción: “Que haya terminado me parece riesgoso para aquellas personas que deben volver al trabajo para poder comprar materiales de construcción, porque por un lado necesitan volver a trabajar, pero por otro lado pasan todo el dia afuera y no pueden cuidar lo poco y nada que tienen en la reconstrucción ni tampoco cuidar lo poco y nada que están adquiriendo”.

Sobre presencia policial en el barrio, luego de que terminara la protección de las Fuerzas Armadas, dijo que “no han llegado refuerzos para nada desde que se terminó, sólo hubo una renovación de personal de Carabineros de Santiago, y peor aún, se sacaron las motos que circulaban, quedando sólo las radiopatrullas. El gobierno no hace nada, es más, dejamos de ser preocupación para ellos desde siempre, sólo se preocuparon por nosotros los primeros 2 días en el tema de hablar en la tele solamente, porque visitar in situ, nada”.

Por eso hace el urgente llamado de protección a las autoridades de Gobierno: “Pedimos seguridad en las noches, ellos decidirán si mandan contingente policial o Estado de Excepción”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Investigadora del megaincendio, Tomás Lagomarsino, y los diputados Jorge Brito y Andrés Celis se sumaron al llamado de los damnificados.

“No haber renovado el Estado de Excepción Constitucional para los sectores siniestrados por el megaincendio de Valparaíso es una muy mala señal, no solamente desde el punto de vista de que esto afecta las medidas de seguridad y resguardo para las comunidades que tanto les está costando recuperarse y levantar sus viviendas que necesitan resguardo, sino que también es una señal incorrecta del gobierno en cuanto a que se les está abandonando. Es necesario que es extienda el Estado de Excepción constitucional tanto por las medidas de seguridad como para dar una señal contundente de que no vamos a abandonar a los damnificados”, dijo Lagomarsino.

“El no renovar el estado de excepción para Viña del Mar, Quilpué es un tremendo error por parte del presidente Boric. Es tener una desconexión total con lo que está ocurriendo en Viña del Mar en la zona siniestrada por los incendios y en Quilpué . El no saber que el tema de la seguridad es la principal causa del miedo que hoy tienen aquellos que fueron afectados por los incendios, no tan sólo por lo poco que les quedó, sino que por las donaciones que han recibido. Que las Fuerzas Armadas y de Orden no puedan custodiar, cuidar, resguardar, en definitiva, poder hacerse cargo de la seguridad día y noche para los afectados de verdad que es un puñal en la espalda por parte del mandatario”, dijo Celis.

Por lo mismo, hizo un llamado: “Presidente Boric, recapacite, hable con la delegada presidencial y verá que el principal problema no tan sólo en las zonas afectadas sino que en la región, es la delincuencia, es la seguridad ciudadana y lo mínimo que merecen aquellas personas que fueron los afectados por los incendios es que usted reponga el Estado de Excepción”.

En tanto, Brito manifestó que “respaldamos la solicitud de la comunidad y de la alcaldesa Ripamonti de restablecer el Estado de Excepción para poder disponer de la Armada de Chile y con eso resguardar los terrenos afectados. Hay muchas familias que todavía no vuelven al barrio, están muy lejos de las condiciones necesarias para poder habitarse y es por eso que es importante que el Estado mantenga la presencia protagónica y a pesar de la colaboración de las policías, insistimos que la Armada pueda hacerse presente y con esos resguardar los terrenos de las familias afectadas, esperando que llegue pronto la vivienda definitiva. Mientras tanto, hay que acompañar a esas comunidades y no esperar a que ocurra una tragedia o un hecho de violencia para reponer el Estado de Excepción”.

