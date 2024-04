Cuenta Pública de Quillota: Administración de Óscar Calderón logra reducir a cero la deuda y aumenta los ingresos en la comuna

Tal como lo están haciendo diversos organismos públicos del país, la Municipalidad de Quillota llevó a cabo en el Centro Cultural su Cuenta Pública respecto a lo que fue la gestión realizada durante el año 2023 en la comuna, instancia que fue liderada por el alcalde Óscar Calderón Sánchez, quien hizo un balance acerca del estado financiero de la casa edilicia, además de repasar proyectos y obras ejecutados y por ejecutar.

Uno de los puntos más destacados por la autoridad dice relación con el estado financiero en el que se encuentran actualmente las arcas económicas del Municipio quillotano, lo que incluso mantiene controlada la deuda generada de años anteriores.

"En el tema de los ingresos totales, nos vamos a dar cuenta que fuimos paulatinamente desde el 2016 a 2023 incorporando nuevos ingresos. Eso fue gestión del gran equipo de la Municipalidad para atraer inversión con fuentes de financiamiento externa, nacionales e internacionales", señaló el alcalde Calderón.

Así, el Municipio de Quillota terminó el año 2023 con $24.860 millones en ingresos percibidos, montó de dinero que permitió programar la inversión para poder finalmente devengar los gastos. Y es que desde la casa edilicia se gastaron $24.444 millones, es decir, se inició el año presupuestario 2024 con $400 millones adicionales.

"Si se dan cuenta, salieron $24.444 millones. Hay 400 millones que no están... que no están en ninguna otra parte que no sean las arcas municipales, por si acaso", dijo el jefe comunal, destacando también que esto no significa que gastaran menos, sino que "hicimos cuadrar al fin la estructura financiera y presupuestaria de la Municipalidad, y ese déficit estructural hoy está cuadrado".

Si bien, muchos podrían pensar que se realizaron menos obras o proyectos durante el año pasado, la máxima autoridad comunal explicó que las transferencias a Salud y Educación Municipal subieron de $748 millones a $1.176 millones. A eso se le suma el ingreso per cápita del Departamento de Salud y la Subvención Escolar. "Claramente hicimos una inversión que duplicó el 2021, que es cuando asumimos. Por lo tanto hicimos más cosas", aseveró Calderón ante los presentes en la Cuenta Pública.

DEUDA EN CERO

Luego, se explicó que el porcentaje de la deuda, en relación al gasto ejecutado durante e 2023, permitió disminuirla hasta un 0% en dicho concepto. "La gestión de este Concejo Municipal, a quien aprovecho de reconocer públicamente, del equipo municipal, tanto de las áreas Administrativa como Financiera y de Control, permite que el 2023, los 12 meses del año, cerráramos con una deuda cero mes a mes", dijo.

Los datos en números reflejan que el 2017 existió una deuda de $1.562 millones, la cual comenzó a bajar paulatinamente, llegando a $1.412 el 2018; $1.039 millones el 2019; y $960 millones el 2020, durante la administración que lideró el ex alcalde Luis Mella, hoy nuevamente candidato a la Alcaldía de Quillota. La deuda siguió bajando con la llegada de Óscar Calderón (su ex Administrador Municipal), llegando a $886 millones el 2021; pasando a sólo $77 millones el 2022; y finalmente llegando a $0 el año pasado.

En cuanto a los ingresos per cápita, pasaron de $178 mil por vecinos cuando asumió la administración actual el 2021, a casi $250 mil actualmente, situación que también fue destacada diciendo que "aunque es poco aún, vaya que nos ha servido". De igual forma, se indicó que el 2023 hubo gastos operacionales por $6.175 millones, a diferencia de los $4.614 millones del 2021 y de los $4.715 millones del 2022. Es decir, "controlamos la deuda, aumentamos los ingresos y aumentamos los gastos en la ciudad".

OBRAS Y PROYECTOS

Acerca del trabajo desarrollado durante el año pasado, el alcalde Óscar Calderón resaltó la implementación de las Plazas Intergeneracionales, iniciativa que incluso tuvo reconocimiento internacional por parte de la Unión de Municipalistas. Luego destacó el fortalecimiento de los lazos con los territorios, apuntando a programas como «Municipio en tu barrio», «Farmacia en tu barrio» y «Salud en tu barrio».

En materia de seguridad valoró el fortalecimiento del patrullaje mixto entre funcionarios municipales del área de Seguridad Pública y Carabineros, donde la casa edilicia cuenta con nuevos vehículos para ejecutar esta acción. También mencionó el programa «Quillota te cuida», la atención de denuncias ciudadanas en los barrios.

Calderón habló también de los desalojos en tomas irregulares de terreno y se pronunció sobre las acciones para destrabar el proyecto para remodelar las instalaciones de la 4ª Comisaría de Carabineros, que hoy está en su tercer proceso de licitación. En cuanto a la policía civil dijo que el nuevo cuartel de la PDI está en etapa de ejecución.

Respecto a obras inauguradas durante el 2023, mencionó la ampliación de la ruta 162, por $12 mil millones; la apertura del estadio El Bajío, con inversión de $1.200 millones; además del programa «Quillota respira» y los avances del Centro del Bienestar para Personas Mayores de Quillota, consiguiendo el comodato por 50 años: "Al fin, tanto trabajo realizado en la gestión anterior y en la nuestra, para que esto fuese una realidad", dijo el Alcalde, junto a agradecer a las autoridades que lo apoyaron.

Y para finalizar, Calderón lanzó un mensaje directo a Luis Mella, su antiguo jefe en el Municipio, quien incluso lo respaldó en su candidatura municipal, pero que en los últimos meses ha criticado fuertemente a su administración, al punto de anunciar oficialmente que competirá una vez más por la Alcaldía: "Reconozco públicamente y ante ustedes la gran propuesta que significa crear un Centro Integral para el Adulto Mayor. Reconozco públicamente que esa idea no es mía, que viene de la gestión anterior... sería bueno que la gestión anterior reconociera lo que estamos haciendo nosotros también", cerró ante el aplauso cerrado de los asistentes.

