Crecida del estero Marga Marga causó serios daños en la feria: "Fue grande el desastre"

Las lluvias en la zona central de Chile impactaron en distintos puntos de la Región de Valparaíso, y el estero Marga Marga de Viña del Mar no fue la excepción.

Durante este viernes, debido a la constante lluvia, hubo una crecida del estero que dañó decenas de puestos de la tradicional feria de Viña del Mar, los que estaban apostados en el suelo del estero para ser utilizados en la venta de productos.

Varios de estos puestos fueron, literalmente, arrastrados por el cauce del estero, lo que obligará a los locatarios a tener que reinventarse una vez más ante las inclemencias de la naturaleza en Viña del Mar.

“DESTROZO TOTAL”

María Marín, presidente de la feria de Viña del Mar, calificó lo ocurrido como “destrozo total”.

“Nunca lo imaginamos, pero bueno, vamos a tratar de, en estos días, recuperar todo, porque siempre queda en el estero los fierros, techos, que podamos recuperar, pero sí me han ofrecido ayuda Sercotec, la Municipalidad, las radios para hacer actividades y poder recuperar la feria, porque como muchas veces, nos vamos a recuperar y levantar de nuevo, como lo hemos hecho siempre”, señaló a Puranoticia.cl.

Reconoció que no esperaban este tipo de lluvias, pues las anteriores no tuvieron tal impacto. “Más de 15 años que no llovía porque eran años secos. La semana pasada llovieron 80 milímetros de agua y no pasó nada, y esperábamos que esta vez también pudiéramos superarlo, pero fue más grande el desastre”.

Marín precisó que, obviamente, no van a atender este sábado y tampoco el miércoles, pero que esperan poder volver a atender a su público el sábado de la próxima semana. “Vamos a tratar de que este próximo sábado sí, pero el miércoles no porque vamos a tratar de recuperar cosas y ver hasta dónde podemos llegar”, indicó.

AYUDA DESDE EL CONCEJO MUNICIPAL

El concejal Sandro Puebla manifestó su preocupación por lo ocurrido y señaló que es "una lástima por las personas que trabajan en la feria".

Además, aseguró que "en los próximos días vamos a analizar en el Concejo cómo ayudar a reponer la infraestructura que se vio afectada de manera que se pueda reponer en el breve plazo y que no se afecte la fuente laboral de cientos de familias que viven en torno a nuestra feria".

Desde las primeras horas del día, equipos municipales intensificaron las gestiones ante el aumento del caudal de los esteros Marga Marga y Reñaca, informaron desde Comunicaciones de la Municipalidad de Viña del Mar.

Previo al Cogrid, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “tenemos una de las estaciones de monitoreo con parte de trabajadores de Medio Ambiente, en trabajo conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP y tomar todas las medidas conducentes, en caso de que el nivel del agua siga en aumento”.

DESBORDE DE ESTERO REÑACA “ES INMINENTE”

En tanto, ante el posible desborde del estero de Reñaca, la alcaldesa Macarena Ripamonti solicitó la constitución urgente de un mando regional para acudir a tiempo a la emergencia.

“La dirección de Obras Hidráulicas se ha contactado con nosotros para informarnos que el desborde del estero de Reñaca es inminente, en los sectores del puente Gastón Hamel hasta el puente Riveros, por lo que hemos solicitado de manera urgente la constitución de un mando regional junto con el ministerio de Defensa Nacional para proceder a las coordinaciones desde la Armada, Senapred, Carabineros, Bomberos y nosotros poner a disposición todas las capacidades municipales, sobre todo los funcionarios de la Delegación de Reñaca”, puntualizó.

La jefa comunal, quien ha estado en terreno al frente de las tareas que desarrollan las cuadrillas de trabajadores municipales en las áreas donde se han producido las emergencias, informó al término del Cogrid que se realizó junto en conjunto con Bomberos y Carabineros que “existen más de 1.200 emergencias activas en Viña del Mar, cerca de 800 de ellas de gravedad alta en prácticamente en todos los cerros y en el centro de Viña del Mar”.

Y acotó que “estamos con equipos desplegados del área social, de la Secpla y de Operaciones y Servicios, sacando a las personas, llevándolas a espacios seguros dentro de los albergues que hemos habilitado. Le pedimos paciencia, ya que, estamos desplegados con toda nuestra capacidad”.

