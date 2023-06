«Costa del Mar»: Programa de Integración Social del Minvu entrega 277 nuevos departamentos con vista al mar en Quintero

277 nuevos departamentos se entregaron en la comuna de Quintero, en el marco del programa de Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda, donde 91 hogares fueron destinados a familias del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), bajo el Plan de Emergencia Habitacional.

El proyecto «Costa del Mar» corresponde al llamado 2019 del Programa Habitacional DS-19, y se desglosa en 91 viviendas para sectores vulnerables (33%) y 156 para sectores medios (67%). Estos departamentos tienen cuatro tipologías: Tres dormitorios y uni baño; dos dormitorios y dos baños; tres dormitorios y dos baños; y tres dormitorios y un baño.

Las dimensiones de los departamentos para sectores vulnerables son de 61,99 mt2. Mientras que para sectores medios el metraje máximo es de 61,88 mt2. El proyecto cuenta con juegos infantiles, sala multiuso, estacionamientos y bodega. También con áreas recreacionales y deportivas, y mobiliario urbano con luminarias.

También destacan los pavimentos peatonales, vegetación adecuada para el clima de la zona, clima accesible por el borde costero, paso sintético, bancas,portería y accesos controlados y vista al Mar, ejecutados por la Inmobiliaria Tasco.

La seremi de Vivienda Valparaíso, Belén Paredes, destacó que "hemos recuperado la fuerza productiva y un ejemplo de aquello, es entregar estas viviendas en Quintero, con un esfuerzo importante del Municipio, de nuestro ministerio y, por supuesto, de la empresa constructora, que son fundamentales para sacar adelante los proyectos habitacionales".

El director regional de Serviu, Rodrigo Uribe, comentó que "es muy satisfactorio poder entregar estos hogares con vista al mar, con un alto estándar de calidad, donde incluso el máximo de metraje de los departamentos está en las viviendas para sectores vulnerables. Este es un proyecto de integración social y eso significa que buscamos que se constituyan barrios, comunidad y solidaridad entre vecinos y vecinas".

Mientras la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, sostuvo que “es un gran orgullo, un honor, poder compartir con la comuna de Quintero esta alegría, esta celebración que, primero que todo, se merecen, a propósito de la deuda que tenemos con estas comunidades y territorios”; el alcalde Mauricio Carrasco, precisó que "entre todos logramos sacar este proyecto. Lo único que me queda, y espero que lo recojan, es que este proyecto es inédito en el país, no hay un proyecto social con esta vista, en un barrio que no sea marginal, que sea en el centro de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que este es un ejemplo que debiera tomar el Gobierno".

PURANOTICIA