Corte Suprema ratifica presidio perpetuo calificado para los hermanos Antihuén por el homicidio de tres carabineros en Cañete

La Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad presentados en contra de la sentencia que condenó a los hermanos Tomás Damián, Felipe Antonio y Yeferson Alexander Antihuén Santi a presidio perpetuo calificado, además de 10 años y un día de cárcel, por los homicidios de los carabineros Misael Magdiel Vidal Cid, Sergio Antonio Arévalo Lobo y Carlos José Cisterna Navarro, además del delito de robo con violencia.

Los crímenes fueron perpetrados el 27 de abril de 2024 en la comuna de Cañete.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó errores en la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, que además condenó a Nicolás Bastián Rivas Paillao a penas de cumplimiento efectivo de 17 años y 5 años y un día de presidio, como autor colaborador de los delitos consumados de homicidio de carabinero y robo con violencia, respectivamente.

Según establece la resolución, "no se advierte vulneración de las garantías invocadas por la defensa, pues los acusados tuvieron conocimiento de los antecedentes utilizados, pudieron ejercer sus facultades procesales y no se vio afectado su derecho a defensa. Las medidas adoptadas respecto de los testigos reservados resultaron compatibles con las garantías del debido proceso, atendido que sus declaraciones fueron valoradas junto con otros antecedentes probatorios y no constituyeron el único fundamento de la condena".

El fallo añade que "por lo demás, la declaración del testigo reservado N°2, se complementa con la declaración del funcionario policial Eduardo Anguita Villablanca, quien llegó al sitio del suceso y se entrevistó con el testigo reservado N°2; con la declaración del funcionario policial Christian Fuentealba Pavez, que se constituye en el sito del suceso y entrevista con el testigo reservado N°2".

Asimismo, la resolución consigna que "la condena a Rivas Pailla, como autor conforme al artículo 15 N°3 del Código Penal, del homicidio del sargento 1° Cisterna, radica en el uso potencial de la escopeta que le fuera facilitada a los hermanos Antihuén Santi, para robar a carabineros, en servicio".

El fallo agrega que los hermanos Antihuén Santi planificaron detalladamente el ataque, realizando labores de reconocimiento previo y preparando el lugar donde se cometería el crimen.

"Los hermanos Antihuén Santi planificaron y estudiaron en terreno cómo sería la dinámica de los hechos. Por lo mismo, prepararon el sitio del suceso, por ejemplo cortando los alambres del cerco del inmueble, y el mismo día 26 de abril de 2026, concurrieron a ratificar la dinámica del control de la medida cautelar que era controlada al testigo reservado N°2".

Para la Sala Penal, Nicolás Rivas Paillao tenía pleno conocimiento de la planificación del delito y del riesgo que implicaba.

"De esta planificación estaba al tanto Rivas Paillao, toda vez que sabía que funcionarios de Carabineros serían asaltados, y para eso facilitó la escopeta y además de eso fue invitado a participar en los hechos".

"Más aun –ahonda–, cuando había facilitado la misma escopeta para situaciones delictuales anteriores a los hermanos Antihuén Santi, que derivó en enfrentamientos con Carabineros y funcionarios de la Armada de Chile, el día 29 de marzo de 2023".

La sentencia también enfatiza el contexto de violencia que afecta a la zona.

"Por otra parte, es de público conocimiento que en esa zona de país rige el estado de excepción constitucional por la existencia de grupos armados, que operan en dicho sector, razón por la cual, la posibilidad de un enfrentamiento armado con funcionarios de Carabineros, más que una posibilidad, era una certeza", afirma.

Además, el máximo tribunal concluyó que Rivas Paillao era consciente de las posibles consecuencias fatales del ataque.

"En definitiva, el tribunal concluyó que Rivas se representó que el robo podía derivar en un resultado fatal y, pese a ello, facilitó el arma, aceptando dicha posibilidad. Por ello, se estableció su participación como autor colaborador del robo con violencia y del homicidio de funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones, únicamente respecto del sargento 1° Carlos Cisterna Navarro", añade.

Respecto a los argumentos de la defensa, la resolución señala que "la defensa de Nicolás Rivas Paillao sostiene que su conducta debió calificarse como encubrimiento conforme al artículo 17 N°1 del Código Penal, al haber intervenido con posterioridad a la ejecución del delito".

Sin embargo, la Corte Suprema descartó dicha interpretación.

"Sin embargo, dicha alegación no puede prosperar, pues la sentencia estableció que el acusado intervino en calidad de autor conforme al artículo 15 N°3 del Código Penal, al haberse concertado con los demás participantes y facilitar una escopeta Baikal calibre 12 para la ejecución del robo contra funcionarios policiales".

Asimismo, el fallo recalca que la participación de Rivas fue previa y determinante en la preparación del ataque.

"Los hechos acreditados, dan cuenta de una intervención previa y relevante en la planificación del delito, pues Rivas conocía el propósito de utilizar el arma en un robo a Carabineros, actividad que necesariamente implicaba la posibilidad de un enfrentamiento armado. Asimismo, sus propios dichos permitieron establecer antecedentes sobre la preparación del hecho, motivo por el cual se le reconoció la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal", destaca la resolución.

Finalmente, el máximo tribunal consignó una última actuación atribuida al condenado.

“Por último, el acusado Rivas Paillao ocultó la escopeta que fuera utilizada por los acusados Antihuén Santi, una vez devuelta esta”, plantea el fallo.

PURANOTICIA