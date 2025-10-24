Corte de Apelaciones de Antofagasta fija audiencia por solicitud de desafuero del diputado Sebastián Videla

La Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia destinada a conocer los alegatos en torno a la solicitud de desafuero del diputado independiente Sebastián Videla.

La sesión se llevará a cabo al mediodía, en la sala de Pleno del cuarto piso del tribunal.

La solicitud fue presentada por el exseremi de Bienes Nacionales, Eduardo König, apuntado por el legislador como responsable de maltrato animal.

El parlamentario acusó a König, a través de una denuncia en la Fiscalía de Antofagasta, de haber proporcionado vidrio molido en la comida de un perro comunitario llamado Negrito, en el sector Coviefi de Antofagasta.

Videla ha señalado que la acción judicial busca “esclarecer responsabilidades en este polémico caso”, en referencia a la denuncia por supuesto maltrato animal que involucra al exseremi Eduardo König.

La audiencia será clave para definir si se procede con el desafuero del congresista, lo que podría marcar un hito en los procedimientos judiciales vinculados a denuncias de este tipo en la región.

El diputado y su defensa podrán presentar sus argumentos ante el tribunal, mientras que König tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones.

La Corte evaluará la evidencia y determinará los pasos a seguir en un proceso que ha generado expectación tanto en la comunidad local como en el ámbito político regional.

