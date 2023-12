Corte de agua este martes afectará a 3 comunas del Gran Concepción a partir de las 15:00 horas

Según informó la empresa de servicios sanitarios Essbio, las comunas que quedarán sin suministro son Concepción, Hualpén y Talcahuano. La emergencia se prolongará por al menos 12 horas y afectará a domicilios particulares y sectores comerciales, como el mall Plaza Trébol, ubicado en la intercomuna.



De acuerdo a la planificación de la sanitaria, el corte de agua se iniciará a las 15:00 horas de este martes y se prolongará hasta las 06:00 horas del miércoles.

Essbio explicó que la suspensión del servicio se debe a la realización de trabajos en una "importante tubería de agua potable".

Como medida de mitigación, la sanitaria recomendó a los vecinos y vecinas de las comunas afectadas juntar 5 litros de agua potable por cada miembro del grupo familiar.

Además, la empresa dispuso de 69 estanques móviles de abastecimiento, los cuales estarán distribuidos en distintos puntos de las comunas afectadas.

SECTORES AFECTOS AL CORTE DE AGUA

Concepción: El Golf, Lomas Verdes, Lomas de San Andrés y Lorenzo Arenas Parque Industrial Comercial San Andrés.

Hualpén: Cerro Verde, Club Hípico, Colón 9000, Conjunto residencial Cristóbal Colón, Parque Las Américas, Pdte. Bulnes Ex Lan B, Pdte. Joaquín Prieto (ex Lan B y ex Lan C), René Schneider, Villa Acero, Parque Central y Valle Santa María.

Talcahuano: Mall Plaza Trébol, Camino al Aeropuerto, Sector Denavi Sur, Brisas del Sol y Santa Leonor.

