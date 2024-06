Convicción total en candidatos a Primarias de la derecha en Concón: aseguran que quien gane el domingo será el nuevo Alcalde

Las dirigencias de los partidos de Chile Vamos en la región de Valparaíso parecen haber aprendido la lección que les significó el año 2021 perder la Elección Municipal en la comuna de Concón, donde Freddy Ramírez se impuso debido a la dispersión de votos que se generó a raíz de la presentación de cuatro candidatos cercanos a la derecha.

Y es que a diferencia de aquellos comicios, para los de fines de octubre, la coalición de centro-derecha decidió realizar Primarias, donde los cuatro interesados en ser Alcalde de Concón se enfrentarán en las urnas este domingo 9 de junio.

Se trata de las concejalas María José Aguirre, independiente, pero cercana a Evópoli, quien cuenta con el apoyo de este partido y algunas autoridades de RN; de Sandra Contreras, de la UDI, cuyos respaldos provienen justamente de este sector, incluida María José Hoffmann, carta gremialista a la Gobernación de Valparaíso (además de Evelyn Matthei); de Gabriela Orfali, independiente, ex RN y hoy cercana al ala del diputado Luis Sánchez en Republicanos. El cuarto es Pablo Rojas, ex Director de Seguridad Pública, independiente pero cercano al ala republicana de los Barchiesi.

De estos cuatro nombres saldrá al representante del bloque de centro-derecha que los representará en la Elección Municipal del domingo 27 de octubre, donde se enfrentarán al alcalde Freddy Ramírez, quien buscará la reelección, aunque sabiendo que ahora la tiene mucho más difícil dada la cohesión mostrada por Chile Vamos.

Buscando hacer una proyección respecto a lo que serán las Primarias de este domingo en Concón, Puranoticia.cl conversó con los cuatro representantes de Chile Vamos que lucharán para estar presentes en la papeleta de las elecciones de octubre.

Sandra Contreras, la carta de la UDI, señaló que "tenemos altas espectativas en orden a que estas Primarias definirán a la candidata única de la derecha y que, definitivamente, esperamos contar con el apoyo de los vecinos y salir victoriosa. Hago un llamado a todos los vecinos para que participen y expresen su voto".

De igual forma, la concejala expuso que "esperamos ganar este domingo, y si es así, nos reuniremos con los vecinos y agradeceré su apoyo y cariño, y nos pondremos a trabajar para la próxima etapa. No nos hemos puesto en la situación de perder".

María José Aguirre, en tanto, aseguró que "las Primarias, con toda seguridad, definirán al próximo Alcalde de Concón. Allí radica la importancia de participar y definir al candidato que mejor represente nuestros valores. Las expectativas son positivas para poder entregarle nuevamente a los conconinos un Municipio abierto a todos y no sólo a algunos, como ha sido el sello de la actual gestión. Eso se los puedo garantizar. No podemos olvidar que este desafío no es algo personal, sino más bien social, cuyo centro no es el obtener una victoria propia, sino que el poder entregarle a mis vecinos una mejor calidad de vida y que puedan caminar por nuestras calles en paz".

Respecto a lo que pueda ocurrir el domingo en la tarde, dijo que "si ganamos, tendremos un mundo de posibilidades para mejorar nuestra comuna, y ya tenemos camino adelantado en ello, puesto que llevo años trabajando como concejal en ejercicio y desde antes como vecina. Tengan la seguridad que, independiente del resultado, seguiré trabajando y aportando como siempre lo he hecho, pero con mas energía y grandes ideas que hemos recogido durante este período de campaña. La probidad seguirá siendo mi prioridad, así que la fiscalización en este período que me queda como Concejal se mantendrá con la misma fuerza de siempre".

La concejala Gabriela Orfali, por su parte, reflexionó diciendo que "mi expectativa es que la gente vaya a votar, que sea una fiesta súper tranquila, cívica y que enmarca a la democracia, donde las personas tienen la oportunidad de manifestarse quién, para ellos, debiera ser el competidor en octubre. Así que tengo mucha esperanza y me gusta mucho la forma democrática para poder elegir a las personas".

Si gana, dijo que "sería una alegría, lo recibiría con mucha confianza y con mucho agradecimiento por el respaldo de la gente que piensa que ésta es la candidata que los representa y que va a llegar a desarrollar un proyecto donde las personas y el centro son ellos. Ahí comenzaría un tema de mucho trabajo, serán meses donde hay que ir a conquistar muchos corazones. Si pierdo, que es un escenario muy latente y posible... nada, como todas las personas, me levantaré al otro día y seguiré trabajando".

Finalmente, Pablo Rojas comentó a Puranoticia.cl que "llamo a los conconinos a que se hagan las siguientes preguntas: ¿Qué es más importante: dormir un rato más o recuperar la tranquilidad y seguridad? ¿Qué es lo que necesita Concón: amiguismo o gestión y trabajo duro para vivir seguros? Creo que mis expectativas son exactamente las mismas que las de todos los vecinos de Concón".

Finalmente, el candidato independiente manifestó que, tanto en caso de ganar como de perder en las Primarias de Concón, "estaré con mi familia y trabajaré".

(Imagen principal: Fundación Piensa)

