Contraloría detecta irregularidades en viajes por comisiones de servicio del GORE Biobío y formula reparos por $100 millones

La Contraloría General de la República dio a conocer el Informe Final de Investigación Especial N° 169 de 2026, elaborado por la Contraloría Regional del Biobío, que examinó viajes realizados dentro y fuera del país por autoridades, funcionarios y consejeros regionales entre 2022 y 2024.

La investigación tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa vigente y el correcto uso de los recursos públicos por parte del Gobierno Regional (GORE) del Biobío.

Entre los hallazgos, se constató que el GORE autorizó la participación de funcionarios en comisiones de servicio al extranjero junto al entonces Gobernador Regional sin contar con una habilitación legal expresa ni con las autorizaciones excepcionales exigidas por la normativa.

GASTOS OBSERVADOS EN VIAJES

La fiscalización también detectó viajes nacionales e internacionales cuyos antecedentes no permitieron justificar adecuadamente su necesidad institucional ni acreditar su relación con las funciones de quienes participaron.

Entre las situaciones observadas figuran gastos asociados a actividades que finalmente no se realizaron, participación de funcionarios y terceros sin una justificación suficiente y desembolsos cuyos resultados o beneficios para la institución no pudieron ser demostrados.

A raíz de estos hallazgos, la Contraloría Regional del Biobío formuló reparos por un total de $100.436.919, de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336.

Además, el informe identificó gastos por $98.627.794 respecto de los cuales el Gobierno Regional deberá acreditar documentalmente los resultados, aportes o beneficios institucionales obtenidos mediante los cometidos financiados con recursos públicos. Para ello, deberá remitir los antecedentes correspondientes a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

DEFICIENCIAS EN COMPRAS Y COMISIONES DE SERVICIO

Igualmente, la investigación reveló falencias en los procesos de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales. Entre ellas, compras realizadas sin la anticipación requerida, emisión tardía de órdenes de compra, incumplimientos de las bases de licitación y falta de antecedentes que respaldaran la elección de determinadas alternativas de vuelo.

Por esta razón, la Contraloría instruyó al Gobierno Regional reforzar sus procedimientos internos, con el fin de resguardar los principios de eficiencia, eficacia y economía en el uso de recursos públicos.

Asimismo, se observó una comisión de servicio realizada en Estados Unidos por una funcionaria respecto de la cual no se acreditó suficientemente el motivo del viaje con las funciones del cargo que desempeñaba ni la existencia de un interés público debidamente justificado.

Ante esta situación, la CGR ordenó adoptar medidas para gestionar el reintegro de los recursos observados y, de ser necesario, ejercer las acciones administrativas y judiciales correspondientes para lograr su restitución.

(Imagen: GORE Biobío)

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