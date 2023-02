Conoce a los representantes del Partido Demócrata Cristiano en la región de Valparaíso para la elección del consejo constitucional

Con un tremendo equipo en el pacto "Todo por Chile", que congrega al Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia y al Partido Radical, en donde se mezclan la experiencia, y la juventud, el trabajo de terreno, así como el académico, en donde la experiencia legislativa y la cercanía con la gente y sus legítimas aspiraciones, fueron algunos de los criterios que el partido Demócrata Cristiano, tanto a nivel Regional como Nacional consideró para elegir a sus representantes, para lograr interceder en éste proceso, marcando el concepto de la “Sensatez en sus propuestas de cambio y de mejoras para nuestro país, pero sin dejar de lado principios y valores que han formado y hecho fuerte a nuestra nación, por décadas”.

Los nombres propuestos a la Ciudadanía

El presidente comunal del PDC de Quilpué, el ingeniero Miguel Cisternas, resaltó que los nombres de Darma López y de Manuel Tobar, son de lujo y un gran aporte de experiencias, trabajo, vivencias y consecuencia de vida por el respeto de la Democracia, los valores cristianos universales, sus principios y una actitud de vida, consecuencia y de lucha por el cambio, para los más necesitados y la clase media: Son profesionales que saben que las principales trabas, han sido las leyes de amarre y entre ellas la Constitución del 80, pese a las mejoras hechas post dictadura, pero mejoras insuficientes, para lo que hemos vivido en nuestro país, y los sueños que abrazamos con éste nuevo proceso, el cual abrazamos por más de 42 años y que lideró el asesinado ex Presidente Eduardo Frei Montalva, al dirigirse a todo Chile en el teatro Caupolicán en 1.980, “cuando llamo a votar en contra de la Constitución de Pinochet, lo cual años después como todos sabemos le costó la vida”.

Fuerza de Mujer

"Darma López, con quien me une una profunda amistad de años por su gran trabajo de Iglesia junto a su esposo Diacono, por su trabajo como dirigenta de la ANEF, y su trayectoria como Enfermera, Matrona y Académica, además de su cercanía con la gente por su trabajo como ex Concejal en la comuna de La Cruz, hacen de ella, un gran aporte que se pone a disposición de la gente de nuestra región, para que lleve su mensaje de esperanza, cambio y mejoras, pero con los pies en la tierra, no destruyendo nada, sino sumando y multiplicando lo mejor de nuestra nación y su gente, para el desarrollo y la felicidad de las futuras generaciones", señaló Cisternas.

Trayectoria y Descetralización

"Por su parte Manuel Tobar, el 1er. Dirigente Estudiantil elegido en Chile, en forma democrática y por sus pares los alumnos de la UCV en plena dictadura (1982), su experiencia como CORE y tras su elección como Pdte. Nacional de éstos, además de su extenso trabajo en el Congreso como en otras instancias, por la Descentralización del país, ya que es un convencido como muchos de otros y en especial de quienes habitamos en regiones de que Santiago, no es Chile. Con Manuel Tobar, compartimos años de luchas democráticas en las Federaciones de Estudiantes de nuestra región de Valparaíso, en la CONFECH, y en la reconstrucción de la Democracia con los exitosos Gobiernos de la Concertación (Aylwin, Frei Ruiz Tagle, Lagos y Bachelet), con un crecimiento promedio de un 6.5 % en sus primeros 10 años", también recalco Cisternas.

A nivel Nacional

En tanto a nivel nacional el PDC, al igual que los partidos del Pacto; “Todo por Chile”, lleva nombres insignes en la misma dinámica, privilegiando el testimonio, la experiencia y la juventud con nombres como: la ex senadora Carmen Frei y el joven consejero Nacional Nicolas Preuss en la región Metropolitana, el ex senador Andrés Zaldívar en la región de Aysén, o de la joven, Natalia Neira en el Biobío, o de Victoria Trapp en Magallanes.

Con estos y otros nombres en cada región del país, el PDC además de varios documentos y escritos al respecto, y junto a los expertos elegidos por el parlamento, los destacados abogados/as, Alejandra Krauss, Paz Anastasiadis y el destacado Constitucionalista Tomás Jordán, son otro aporte más para el éxito con “Sensatez” de éste nuevo proceso para cambiar la actual Constitución que nos rige, dentro del nuevo pacto “Todo por Chile”, y en el cual el PDC, que lidera el presidente el diputado Alberto Undurraga, junto a la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), y del presidente del Partido Radical (PR), pretenden representar a la gran y verdadera centro izquierda de nuestro país.

