Confirman que fenómeno que provocó daños en Retiro es compatible con un "tornado categoría EF0"

Un fenómeno meteorológico se registró la tarde de este miércoles en la comuna de Retiro, en la región del Maule.

El evento generó "daños leves", como afectaciones en los techos y fachadas de las viviendas, tras la aparición de una nube embudo.

Además, provocó "ramas de árboles rotas y árboles poco profundos arrancados".

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó una evaluación preliminar de lo acontecido en el sector rural ubicado entre Huaso Chileno y Los Maitenes, señalando que el fenómeno presentó “características compatibles con un tornado categoría EF0, asociado a vientos de entre 105 y 137 km/h y daños leves”.

La DMC recalcó que esta clasificación es preliminar y que todavía se debe determinar si efectivamente se trató de un tornado.

"Nuestros especialistas continuarán analizando los antecedentes para determinar si efectivamente se trató de un tornado y confirmar o modificar su clasificación", precisaron.

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