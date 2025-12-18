Confirman primer caso de la influenza A(H3N2) en la región de Ñuble: Persona contagiada se encuentra "en buen estado de salud"

La Seremi de Salud confirmó el primer caso de la nueva variante de la influenza A(H3N2) en la región del Ñuble.

A través de un comunicado, informaron que mediante el “trabajo continuo de monitoreo” se detectó un caso de la variante H3N2 subclado K en la región, lo que fue ratificado por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Ñuble, a través del seremi de Salud (s), Gustavo Rojas Medina, destacó que este resultado “evidencia el correcto funcionamiento de los mecanismos de vigilancia, los cuales permiten identificar de manera oportuna nuevas variantes virales, analizar su comportamiento y adoptar decisiones informadas para proteger la salud de la población".

Agregó que "la persona contagiada se encuentra en buen estado de salud, sin presentar complicaciones asociadas al virus”.

“Desde la Autoridad Sanitaria reforzamos el llamado a completar el esquema de vacunación contra la influenza“, resaltó.

Especialmente, "en los grupos de mayor riesgo como adultos de 65 años y más, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños entre 6 meses y 5 años, y trabajadores de la salud”.

Esto, “pues la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir enfermedad grave, hospitalización o muerte por influenza“, señaló.

El seremi (s) recalcó las medidas preventivas de autocuidado: “Lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, usar mascarilla en caso de síntomas respiratorios, evitar lugares con alta aglomeración de personas, ventilar frecuentemente espacios cerrados, realizar limpieza y desinfección de superficies, y consultar oportunamente ante síntomas de gravedad haciendo un buen uso de la red asistencial”.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA