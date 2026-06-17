Confirman primer caso de influenza aviar en ave silvestre en la región de Antofagasta

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó la detección de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en un ejemplar de piquero (Sula variegata) encontrado en los alrededores de la playa El Huáscar, en la comuna de Antofagasta, tras una denuncia ciudadana recibida por el SAG.

Este es el primer caso confirmado del virus en aves silvestres en la región desde que se inició la emergencia en el país y la aplicación de las acciones de vigilancia sanitaria.

Tras la confirmación del caso realizada por el Laboratorio Oficial SAG Lo Aguirre, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de eventos, coordinando acciones a nivel regional, intensificando las labores de vigilancia en el área afectada y notificando a las autoridades competentes y entes privados del rubro de aves en la región de Antofagasta.

El sector donde se registró el hallazgo corresponde a una zona urbana residencial cercana al borde costero de Antofagasta. Hasta la fecha, no se han detectado nuevos eventos de mortalidad o sintomatología compatible con influenza aviar en aves silvestres o domésticas asociadas al lugar.

La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta tanto a aves domésticas como silvestres, pudiendo provocar altas tasas de mortalidad en algunas especies. Su principal vía de ingreso al país es mediante las aves silvestre migratorias y la propagación del virus es a través del contacto directo o indirecto con aves infectadas y sus secreciones.

Por ello, el SAG reiteró el llamado a propietarios y propietarias de aves de traspatio a reforzar las medidas de bioseguridad en sus sistemas de crianza. Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener a las aves en espacios protegidos, evitar el contacto con aves silvestres y no compartir fuentes de agua ni alimento, manteniéndolos bajo resguardo.

Además, se recuerda a la ciudadanía que, ante la presencia de aves silvestres o domésticas que presenten signos como diarrea, decaimiento, dificultad para desplazarse, descoordinación, plumaje erizado o mortalidades inusuales, se debe evitar cualquier tipo de manipulación directa y realizar la denuncia de manera oportuna al SAG.

Las denuncias ciudadanas ante posibles casos sospechosos pueden efectuarse a través del teléfono celular +56 938663611, que atiende exclusivamente la emergencia de influenza aviar (lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas y sábado, domingo y festivos de 9:00 a 18:00 horas); en el Centro de Atención Usuaria (CAU) en el teléfono 22 3451100; a través de correo electrónico contacto.antofagasta@sag.gob.cl.

Asimismo, la información actualizada sobre la situación sanitaria nacional y regional se encuentra disponible en el sitio web institucional del SAG: www.sag.cl o directamente en https://bit.ly/47N7HCn, donde la ciudadanía puede acceder al visor de vigilancia de influenza aviar con antecedentes sobre casos confirmados, zonas bajo monitoreo y medidas preventivas vigentes, entre otros.

(Imagen referencial: Picturebirdai)

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