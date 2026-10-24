Confirman presidio perpetuo para "Los Piratas", célula del Tren de Aragua en Chile

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó los recursos de nulidad interpuestos por las defensas y confirmó la sentencia que condenó a siete venezolanos miembros de “Los Piratas”, célula del “Tren de Aragua”, seis de ellos a presidio perpetuo.

Estos últimos son Williams Oswaldo Espinoza Herrera, Yoger Samuel Mares Marbello, Juan Yeifre Agudo Blazco, David José Galíndez Guzmán, Enderson Alejandro Blanco Aristigueta, Kebir Antonio Días Blasco, mientras que Eladio José Marcano Tovar a 23 años de cárcel.

Los siete fueron condenados en calidad de autores de los delitos consumados de asociación criminal, dos homicidios calificados consumados, tres homicidios calificados frustrados y tráfico de drogas, cometidos entre junio y noviembre de 2023 en Iquique.

En fallo unánime, la primera sala de la Corte de Iquique descartó infracción de ley en la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique el 19 de junio de 2026.

En el juicio, el tribunal oral penal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en la región de Tarapacá se pudo establecer la existencia de una célula de la organización criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, denominada “Los Piratas”, autora de diversos crímenes.

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