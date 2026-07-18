Confirman muerte de carabinero que quedó gravemente herido durante captura del presunto asesino del suboficial Naín

La búsqueda del último prófugo por el asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín terminó con una nueva pérdida para Carabineros. Y es que la institución confirmó el fallecimiento del cabo primero Marco Cosme Barquero, quien permanecía internado en estado crítico tras resultar herido durante un operativo desarrollado en Valdivia.

La noticia fue comunicada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, después de varios días de atención médica en el Hospital Base de Valdivia.

El procedimiento se realizó el miércoles en el sector rural de Punucapa, en la región de Los Ríos. En el lugar, efectivos policiales buscaban detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como “El Rana”, quien se encontraba prófugo y es sindicado como presunto autor material del homicidio del cabo Eugenio Naín, ocurrido en 2020.

Durante el operativo, dos integrantes de Carabineros resultaron heridos: uno de ellos logró recuperarse y fue dado de alta, mientras Cosme permaneció en condición de extrema gravedad hasta que este sábado se confirmó su deceso.

El procedimiento concluyó con la captura de Carlos Cancino Tapia, quien habría atacado a los funcionarios mientras intentaban concretar su detención. El imputado deberá enfrentar la investigación por este nuevo hecho, además de la causa vinculada con el asesinato de Naín.

Marco Cosme Barquero formaba parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de La Araucanía y contaba con experiencia en procedimientos de alta complejidad. Tras resultar herido, fue intervenido y permaneció bajo cuidados intensivos en el recinto asistencial valdiviano.

Luego de conocerse su fallecimiento, la Municipalidad de Hualaihué decretó tres días de duelo comunal. Valdivia también adoptará esta medida durante el lunes 20 de julio, en señal de respeto por la muerte del funcionario policial.

PURANOTICIA