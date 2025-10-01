Condenan a tres hombres que tenían armas y vigilaban tres plantaciones de marihuana en Vicuña

La Fiscalía de Vicuña probó en juicio oral que tres acusados resultaron responsables de un delito de tráfico ilícito de drogas y tenencia de arma de fuego y municiones por hechos ocurridos el 18 de abril de 2023.

Con los medios de prueba reunidos, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena condenó a todos los sujetos a la pena de 7 años de presidio más el pago de 40 Unidades Tributarias Mensuales y otras penas de inhabilitación perpetua para cargos u oficios púbicos por tráfico de drogas; además, se les condenó a otros 4 años de presidio como autores de un delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Según la acusación de la Fiscalía, Y.R.R., L.A.H.F. y J.J.C.A. junto a otros sujetos no identificados, formaban parte de una organización destinada al tráfico de marihuana, en la cual sus miembros realizaban diversas funciones, entre ellas el cultivo y cosecha de marihuana, el traslado y venta de la droga y el financiamiento de la operación.

Así los tres acusados ya individualizados desde a lo menos un mes antes del 18 de abril de 2023, junto a otros dos sujetos no identificados, tenían la función de regar, cosechar y vigilar tres sectores con cultivos de marihuana, todos ubicados en la Quebrada Potrerillos, comuna de Vicuña.

En el primero poseían 1.050 plantas de marihuana, en el segundo 1.200 plantas de marihuana y en el tercero 1.370 plantas de marihuana. Todas estas plantaciones estaban listas para su cosecha.

Además, en este último sector los imputados poseían y guardaban 350 kilos de marihuana que se encontraba en sacos de plástico y sobre mallas de rachel, droga procesada que se encontraba en proceso de secado.

Para resguardar los cultivos de marihuana también tenían y portaban armas de fuego, una escopeta marca Hatsan, calibre 12 con tres cartuchos en su recámara, un rifle marca Mouser calibre 22 largo y un cartucho en la recámara calibre 22 largo y un rifle de aire comprimido marca Artemis, calibre 22.

