Condenan a sujeto que abusó y violó a su sobrina durante nueve años en Yungay

El Tribunal Oral Penal de Chillán emitió veredicto condenatorio contra un sujeto que abusó y violó a su sobrina durante nueve años. Las agresiones sexuales comenzaron cuando la víctima tenía cinco años.

En el juicio, el fiscal Mario Lobos acusó al imputado de 59 años por los delitos de violación y abuso sexual en carácter de reiterados, cometidos en la comuna de Yungay de la región del Ñuble.

El persecutor acreditó en el juicio que los actos de relevancia y significación sexual se iniciaron en el año 2012, cuando la víctima tenía 5 años de edad, y se extendieron hasta el año 2021.

El condenado arriesga penas que podrían llegar a los 15 años de presidio. El tribunal de Chillán dará a conocer su sentencia el lunes 26 de octubre.

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