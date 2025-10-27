Condenan a presidio perpetuo a hombre que mató a puñaladas a adulta mayor de 89 años en Copiapó

La Fiscalía Local de Copiapó obtuvo la pena de presidio perpetuo simple (mínimo de 20 años) en contra de un imputado que fue indagado y declarado culpable por su participación en el crimen de una mujer adulta mayor, ocurrido en julio del año pasado.

En la audiencia de lectura de sentencia el tribunal informó que el condenado, Juan Miranda Manzano, fue sentenciado en calidad de autor de los delitos consumados de homicidio calificado (alevosía y ensañamiento) y hurto falta.

“La Fiscalía, aun sabiendo que ninguna sanción será suficiente frente a dolor de la familia por la pérdida de la víctima, se encuentra satisfecha por la sentencia de este caso en que junto a la Brigada de Homicidios de la PDI y la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, además de los testigos que declararon en juicio, se logró probar el ilícito y la participación del acusado”, dijo el fiscal Christian González.

El persecutor trabajó junto a la Policía de Investigaciones luego que el día en que ocurrieron los hechos se pudo establecer que la víctima, una mujer de 89 años, fue atacada por el imputado que utilizó un arma blanca con la que ocasionó heridas de tal gravedad que provocaron su deceso en su vivienda.

“El trabajo de persecución penal de la Fiscalía junto a la parte querellante y la función de la Brigada de Homicidios de la PDI permitió obtener un veredicto condenatorio por el delito de homicidio calificado con alevosía y ensañamiento, además de la agravante de la edad de la víctima al momento de ser asesinada", indicó.

"En la audiencia de Juicio Oral la Fiscalía pudo acreditar a partir de los medios de prueba que el condenado ingresó hasta la habitación de la mujer apuñalándola y agrediéndola en reiteradas oportunidades ocasionándole la muerte”, dijo González.

PURANOTICIA