Condenan a más de 16 años de cárcel a hombre que asesinó a ciudadano español en Antofagasta

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta dictó una pena efectiva de 15 años de presidio por el delito de homicidio simple y 540 días por porte de arma cortante o punzante en la vía pública, para un sujeto de 41 años por la muerte de un ciudadano español ocurrido en pleno centro de la ciudad, en agosto de 2024.

Según los antecedentes de la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba al interior de un local comercial ubicado en calle Uribe, donde fue atacada con un arma cortopunzante por el acusado, identificado como Franklin David Galaz Abarca, quien previamente la había seguido por el sector centro la ciudad, realizando incluso un reconocimiento del establecimiento antes de concretar la agresión.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó una amplia prueba testimonial, pericial, documental y audiovisual, que permitió reconstruir el recorrido realizado por el imputado mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, establecer la secuencia previa al ataque y acreditar su huida tras cometer el delito.

Las diligencias también permitieron identificar a Galaz como autor del ataque y gestionar una orden judicial para su detención, la que se concretó el 27 de agosto de 2024. En ese procedimiento, detectives sorprendieron al acusado portando un hacha, un machete y un cuchillo de doble filo, motivo por el cual también fue acusado y condenado.

Las pruebas presentadas por el ente persecutor permitieron descartar que el acusado padeciera una alteración mental que afectara su imputabilidad. Por ello, el tribunal rechazó la tesis de la defensa y concluyó que el condenado actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta.

(Imagen: Fiscalía)

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