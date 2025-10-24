Condenan a joven de 20 años por homicidio frustrado de niña de 12 en Valdivia

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia dictó un veredicto condenatorio contra Erwin Pozas Barrientos, de 20 años, quien fue acusado por la Fiscalía Regional de Los Ríos por los delitos de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado y tenencia ilegal de arma de fuego, cometidos el 5 de mayo de 2023 en la ciudad de Valdivia.

Durante el juicio, la fiscal María Consuelo Oliva acreditó que el condenado se encontraba en su habitación junto a una niña de 12 años —familiar lejana— cuando comenzó a manipular un arma de fuego cargada. En un primer intento, el arma no se disparó, pero al volver a apuntar hacia la menor y accionar el gatillo, efectuó un disparo que impactó en la mano derecha y el abdomen de la víctima, causándole lesiones graves y potencialmente mortales.

La persecutora explicó que el tribunal dio por acreditado que el acusado actuó con dolo eventual, es decir, representándose el riesgo mortal de su conducta y actuando a pesar de ello. Asimismo, se estableció que el condenado mantenía en su poder el arma de fuego y municiones sin contar con las autorizaciones legales correspondientes.

Las diligencias investigativas fueron desarrolladas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes detuvieron al imputado y reunieron la evidencia que permitió sustentar la acusación de la Fiscalía de Los Ríos ante el tribunal.

La sentencia será comunicada el próximo 3 de noviembre. La Fiscalía solicita una pena de 10 años y un día de cárcel por el homicidio frustrado, y 3 años y un día por la tenencia ilegal del arma de fuego.

