Condenan a hijo de Héctor Llaitul a casi 16 años de cárcel por ataques incendiarios y secuestro en La Araucanía

El Tribunal Oral Penal de Temuco condenó a Pelentaro Llaitul Pezoa y a otros cuatro miembros de la CAM a siete años de presidio por incendios cometidos en en noviembre de 2022 en las comuna de Lautaro y Temuco.

En fallo unánime, el tribunal también condenó al hijo de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco y el resto de los acusados, Luis Guillermo Menares Chanilao, Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña, a 3 años y un día de presidio efectivo por el delito consumado de secuestro.

Asimismo, les aplicó una pena de 3 años y un día de reclusión como autores del delito consumado de hurto, cometido el 22 de noviembre de 2022, en perjuicio de la empresa forestal FHO SpA, ubicada en la comuna de Lautaro.

Además, los condenados deberán purgar 541 días de presidio como autores del delito consumado de hurto, cometido el 22 de noviembre de 2022, en perjuicio de la empresa Hancock Chilean Plantations (HCP), ubicada en la comuna de Temuco.

Finalmente, el tribunal condenó a Llaitul Pezoa y Mardones Sáez a la pena de 541 días de presidio efectivo y accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las condenas, como autores del delito de porte ilegal de municiones.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Además, se decretó el comiso de las especies incautadas en el procedimiento policial.

PURANOTICIA