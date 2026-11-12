Condenan a extesorera del Hospital de Antofagasta por malversar cerca de $120 millones

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta emitió un veredicto condenatorio contra una exfuncionaria del Hospital Regional, acusada del delito consumado de malversación de caudales públicos y privados, luego de acreditarse que sustrajo cerca de $120 millones mientras se desempeñaba como tesorera del establecimiento.

Según los hechos establecidos durante el juicio oral, entre febrero de 2013 y principios de noviembre de 2024, la acusada trabajó en la Unidad de Tesorería, dependiente del Departamento de Finanzas del recinto hospitalario. En ese cargo tenía, entre otras responsabilidades, recibir las recaudaciones diarias de las cajas, registrar los ingresos en el sistema contable, custodiar el dinero y realizar los depósitos en las cuentas institucionales.

Además, debía depositar en la cuenta bancaria del hospital determinados fondos provenientes de pensiones de invalidez percibidas por pacientes crónicos de la Unidad de Psiquiatría. Debido a que estos pacientes no estaban capacitados para realizar los trámites y carecían de redes familiares, los beneficios eran cobrados por un funcionario de dicha unidad, designado como apoderado para ese propósito.

Tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal dio por acreditado que, entre 2015 y octubre de 2024, la funcionaria aprovechó su cargo y la confianza depositada en ella para sustraer reiteradamente dineros que estaban bajo su custodia. Esta conducta provocó un perjuicio de $79.144.471 a los fondos públicos y de $38.458.454 correspondientes a recursos privados de pacientes crónicos.

Por otra parte, se estableció que, durante el mismo periodo, ingresó un total de $101.812.979 a las distintas cuentas bancarias de la acusada, principalmente mediante depósitos en efectivo. Dichos recursos no tendrían una fuente u origen lícito comprobable, por lo que corresponderían a dineros sustraídos de los fondos que debía custodiar en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, la audiencia de comunicación de la sentencia definitiva, instancia en la que se dará a conocer la pena que deberá cumplir la condenada y los demás aspectos de la resolución, quedó programada para el 23 de noviembre, a las 15:30 horas.

PURANOTICIA