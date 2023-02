Condenan a carabineros por disparos injustificados y lesiones graves, pero descartan apremios ilegítimos durante estallido en Viña

El 22 de octubre de 2019, a días de iniciado el estallido social en Chile, mientras se registraba una manifestación en la plaza Sucre de Viña del Mar, dos funcionarios de Carabineros realizaron disparos en contra de la multitud.

Conocidos los hechos, el pasado 16 de enero se dio inicio al juicio que debía confirmar o desestimar los delitos de apremios ilegítimos con resultado de homicidio frustrado, disparos injustificados, además de falsificación de instrumento público, que imputaba la Fiscalía a los efectivos policiales.

En dicha instancia, el Ministerio Público solicitaba para Mario Guzmán Yuri la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio por el delito de apremios ilegítimos, 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por disparos injustificados y otros 3 años y 1 día por falsificación de instrumento público, además de accesorias legales y el pago de costas.

Mientras que para Mario Arancibia González se solicitaba la pena de presidio perpetuo simple por apremios ilegítimos y 23 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por disparos injustificados, además de accesorias legales y el pago de costas.

Sin embargo, la defensa de los acusados sostuvo que las lesiones fueron cometidas cuando los afectados no se encontraban bajo custodia, por lo que no correspondería la figura legal que cuestionaba el uso que dieron los efectivos a las armas portadas, acusación que sostenía el ente persecutor.

Con todos los antecedentes expuestos durante el juicio, este miércoles, el Tribunal de Viña del Mar descartó la existencia de apremios ilegítimos con resultado de homicidio frustrado, dejando a los imputados a la espera de la lectura de sentencia que fue fijada para el próximo 27 de febrero.

Según declaró el juez Claudio Espinoza, la decisión se fundamenta en que "con los antecedentes probatorios, en primer término, no se demostró su asistencia, toda vez que los acusados no se encontraban cuidando ni custodiando a las personas que resultaron lesionadas ni las tenían bajo su control, de forma tal que estuviesen en condiciones de infringirles tratos crueles o atentaran en contra de su dignidad humana (…) Asimismo, no se ha justificado el ánimo específico de causar una aflicción o padecimiento, más allá del daño corporal propio de una conducta lesiva, como la de lesiones graves".

De este modo, los imputados recibieron condenas por disparos injustificados y lesiones graves en contra de seis personas, en el caso de Arancibia; mientras que en el caso de Guzmán, fue condenado por disparos injustificados sin víctimas en específico y absuelto del delito de falsificación de parte policial.

PURANOTICIA