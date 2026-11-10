Condenan a 17 años de cárcel a sujeto que asesinó por la espalda a un hombre en pleno centro de Antofagasta

La Fiscalía de Antofagasta obtuvo una sentencia de 17 años de presidio efectivo en contra de un imputado chileno, de 25 años, como autor de un homicidio cometido el 31 de octubre de 2024 en pleno el centro de la ciudad.

Según se acreditó en el juicio, alrededor de las 12:45 horas de ese día, el condenado Mauricio Javier Santander Díaz, abordó a la víctima en la intersección de calles Prat y Condell, recriminándole una supuesta participación en un robo previo, situación que originó una discusión en la que intervinieron acompañantes de la víctima para separarlos.

Tras continuar su trayecto por calle Prat en dirección al poniente, la víctima fue nuevamente abordada por el acusado, quien lo agrede por la espalda con un elemento cortopunzante, provocándole lesiones que más tarde le ocasionaron la muerte mientras recibía atención de urgencia en una clínica cercana.

Luego de la agresión, el condenado huyó del lugar y al día siguiente se presentó en dependencias de la sección OS-9 de Carabineros, sin perjuicio que, a esa altura, ya estaba identificado e incluso existía una orden de detención en su contra.

En su sentencia, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta estableció que la agresión tuvo una finalidad homicida y que el acusado empleó un medio idóneo para causar la muerte, descartando además la legítima defensa invocada.

Además, hizo hincapié en las consecuencias lesivas que el delito tuvo en el núcleo familiar de la víctima, como también en el hecho que el crimen se cometió en pleno centro de la ciudad y en horario de gran afluencia de transeúntes, provocando conmoción pública.

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