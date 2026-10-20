Condenan a 12 años de cárcel a sujeto que cometió tres asaltos en una sola noche en Arica

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a Jeremmy Steven Vásquez Ortega a la pena única de 12 años de presidio efectivo, en calidad de autor de dos delitos consumados de robo con intimidación y uno de robo con violencia, cometidos en noviembre de 2025 en una sola noche.

En fallo unánime, el tribunal aplicó las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 13 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 22:40 horas, Jeremmy Vásquez Ortega, previamente concertado con otros sujetos no identificados, llegaron en dos motocicletas hasta la caletera de avenida Capitán Ávalos, donde abordó a una víctima.

El imputado descendió de una motocicleta, extrajo un cuchillo e intentó cortarla, amenazándola de muerte si no entregaba sus pertenencias. Luego, le arrebató una cartera negra que contenía documentos personales, una tarjeta Cuenta RUT y $7.000, huyendo del lugar junto a los demás sujetos en dirección al norte. La víctima fue auxiliada por vecinos del sector.

El mismo día, aproximadamente a las 23:40 horas, el imputado, junto a otros sujetos no identificados, llegó en dos motocicletas a calle Francia, donde abordaron a una segunda víctima. El imputado descendió de una motocicleta, extrajo una pistola y apuntó a la víctima, exigiéndole que entregara su celular, tras lo cual el imputado y los demás sujetos huyeron del lugar.

Diez minutos más tarde –a las 23:50 horas– Vásquez Ortega, junto a los sujetos no identificados, abordó a una tercera víctima. El imputado la apuntó con una pistola y le exigió sus pertenencias, iniciándose un forcejeo durante el cual la golpeó con el arma en la mano izquierda, provocando que soltara su bolso.

El imputado se apropió del bolso y de su contenido, incluido un teléfono celular marca Samsung, modelo A73, color negro, y huyó junto a los demás sujetos. A consecuencia de estos hechos, la víctima resultó con lesiones leves, consistentes en una contusión en la mano y muñeca.

Tras tomar contacto con personal policial, las tres víctimas permitieron que se iniciaran patrullajes para localizar a los autores. Jeremmy Vásquez fue interceptado en la intersección de calle Robinson Rojas con calle Diaguitas, mientras conducía una motocicleta.

Al descender, huyó a pie y arrojó al suelo un teléfono celular Samsung y una pistola desarmada. Finalmente, fue alcanzado y detenido por personal policial, siendo reconocido por las víctimas. Al momento de su detención, mantenía en su poder el teléfono celular sustraído a una de las víctimas.

PURANOTICIA