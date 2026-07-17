Condenan a 10 años y un día de presidio a autor de abuso sexual agravado y violación de menor de edad en Arica

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a J.E.G.T. a la pena única de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de los delitos de abuso sexual agravado y violación bucal de menor de 14 años.

Estos ilícitos fueron perpetrados en 2022, en la ciudad de la región de Arica y Parinacota.

En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a J.E.G.T. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Asimismo, el tribunal impuso al sentenciado la interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oídos como parientes en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal; y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

PURANOTICIA