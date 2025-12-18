Conaf posterga hasta mayo de 2026 el aumento de tarifas en Torres del Paine tras recibir críticas

Tras recibir múltiples críticas, la Corporación Nacional Forestal postergó la nueva estructura tarifaria para el ingreso al Parque Nacional Torres del Paine, la que estable un aumento del 180% para chilenos y extranjeros.

Esta alza estaba fijada para el 1 de enero próximo, pero el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, anunció que se pospone hasta el 1 de mayo de 2026.

Conaf anunció un alza de tarifas para adultos extranjeros de $46 mil a $80 mil y para chilenos, desde $13.500 a $37.800.

Entre el 1 de enero y el 30 de abril regirá el esquema actual, que contempla un reajuste de 4,9%, de acuerdo con el IPC.

Una de las críticas provino del gobernador de Magallanes, Jorge Flies, quien calificó el alza como “una falta de respeto para la región”. El Consejo Regional (Core) emitió una nota de protesta a la Conaf.

Además, Flies dijo que la medida es “totalmente inoportuna, inconsulta y sin entender el contexto”, en referencia a la tragedia que hace un mes costó la vida a cinco turistas.

Asimismo, el gobernador enfatizó que "los guardaparques debieran tener solo rol de resguardo y conservación, no pueden estar cortando entradas o limpiando baños”.

PURANOTICIA